یک فروند لنج هندی با ۴۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در چابهار متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی مرزبانی استان، سردار سرتیپ دوم پاسدار رهام بخش حبیبی اظهار داشت: ماموران این پایگاه با انجام گشت زنی و پایش الکترونیکی آب های سرزمینی روز گذشته موفق شدند یک فروند لنج تجاری هندی که به صورت غیرمجاز وارد حریم آب های ایران شده بود را شناسایی و متوقف کنند.

وی افزود: در بازرسی های به عمل آمده از این لنج تجاری علاوه بر دستگیری هفت تبعه غیرمجاز کشور هندوستان، ۴۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی استان با تاکید بر عزم جدی نیروهای مرزبانی در حراست از مرزهای آبی و خاکی جنوب شرق کشور و مبارزه با هرگونه تجاوز مرزی خاطرنشان کرد: تردد غیرمجاز از حریم مرزها و قاچاق فرآورده های نفتی به خارج از کشور توسط افراد سودجو علاوه بر داشتن تبعات اجتماعی، موجب هدر رفت سرمایه های ملی می شود بنابر این ماموران این فرماندهی مقتدرانه با این گونه اقدامات غیرقانونی برخورد خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستان و بلوچستان دارای بیش از ۳۴۰ کیلومتر مرز دریایی مشترک با کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس و دریای عمان است.