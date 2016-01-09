مازندرانی ها امسال ۱۳۶ میلیارد ریال صدقه دادند

تیمور طهماسب پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مازندران، تعداد ۵۱۱ هزارو ۳۲۴ صندوق کوچک خانگی در منازل و مغازه‌ها و بالغ‌بر ۲۶ هزار صندوق بزرگ و متوسط در معابر، ادارات، نهادها و سازمان‌ها نصب‌شده است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران گفت: صدقات جمع‌آوری‌شده در بخش‌های درمان، کمک‌معیشت زندگی، جهیزیه، مسکن مددجویی، امور تحصیلی و فرهنگی و اشتغال و خودکفایی برای خانواده‌های نیازمندان هزینه می‌شود.

وی تصریح کرد: شهرهای ساری با مبلغ ۲۰ میلیارد و ۸۵۱ میلیون و ۷۰۳ هزار ریال، بابل با مبلغ ۱۷ میلیارد و ۸۴۳ میلیون و ۳۲۷ هزار ریال و آمل با مبلغ ۱۴ میلیارد و ۹۹ میلیون و ۴۸۸ هزار ریال به ترتیب رتبه اول تا سوم را در جمع‌آوری صدقات داشتند.

طهماسب پور با تقدیر از مشارکت مردم نوع‌دوست و خیر مازندران، در راستای کمک به نیازمندان و رفع مشکلات آنان، یادآور شد: مردم خیر نیکوکار استان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره‌حساب ۴۰۵۰ بانک صادرات شعبه میدان شهدا در سراسر استان واریز کنند.

وی افزود: مردم خیر و نیک‌اندیش استان در کمک به خانواده‌های محروم و نیازمند مشارکت بسیار خوبی داشتند و بااین‌وجود گام‌های مؤثری برای رفع فقر و محرومیت برداشته‌شده است.