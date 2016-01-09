به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به اقدامات مداخله جویانه امریکایی‌ها علیه برنامه‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: بخش عمده و اصلی قدرت نظامی و توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران، اتکا به «مردم» همیشه در صحنه است و با توجه به آمادگی‌های سرشار جوانان ایرانی و سایر نیروهای مقاومت در بهترین شرایط آمادگی دفاعی هستیم.

وی افزود: ما همواره متناسب با تهدیدات، ظرفیت‌های دفاعی برای کشور ایجاد کرده‌ایم، لذا به هر نسبتی که شیطان بزرگ بر حجم فشارها و تهدیدات خود بیفزاید، توان نظامی و دفاعی خود را افزایش می دهیم.

سردار جزایری در ادامه با بیان اینکه «حکومت امریکا در هیچ شرایطی قابل اعتماد نمی باشد و کمترین اعتماد به شیطان بزرگ خُسران دنیوی و اخروی بهمراه خواهد داشت» خاطر نشان کرد: صحنه‌ی برجام این روزها شفاف تر از گذشته پیش روی مردم و افکار عمومی جهانیان است و خلف وعده و عهد شکنی امریکا، بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می‌کند.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران، هیچ راهی جز ایستادگی، مقاومت و اقدامات جهادی در راستای مستحکم سازی زیر ساخت‌ها و باور قلبی و عملی به توان‌ها و داشته‌های خود ندارد و چنانچه این مهم به درستی تحقق یابد پشت امریکایی‌ها و دشمنان انقلاب اسلامی را به خاک خواهیم مالید.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: هیأت حاکمه‌ امریکا بداند ملت ایران از تصمیم خود مبنی بر زیست انقلابی در چارچوب آموزه‌های اسلام ناب محمدی (ص) کمترین چرخشی نخواهد داشت و راهبرد فشار با هدف «تغییر» سال‌ها است که در ایران به گِل نشسته است.

سردار جزایری با اشاره به سخنان سخیف، ضد بشری، مستکبرانه و بی‌ادبانه مقامات امریکایی اعم از قوه مجریه یا مقننه در مورد ملت بزرگ ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی تصریح کرد: بیان این گونه سخنان چیزی جز نفرت بیشتر جامعه‌ی جهانی و مردم ایران برای مسئولین امریکایی در پی نخواهد داشت.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد: در شرایط تشدید فشارهای امریکا علیه خود، چاره‌ای جز ارتقای آمادگی های دفاعی نداریم.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح، کاخ سفید را مرکز تناقض در موضوع حقوق بشر و کانون حضور مدعیان دروغین مبارزه با تروریسم دانست و افزود: حاکمان ایالات متحده که خود بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر در داخل امریکا و سایر کشورها بوده و دارای بزرگ ترین زرادخانه‌های سلاح‌های کشتار جمعی هستند و هم اکنون نیز حامی اصلی جنایتکارترین تروریست‌های دنیا به شمار می‌آیند، حق ندارند در مورد تجهیزات دفاعی سایر کشور اظهار نظر کنند.