نخستین هدست سینمای شخصی جهان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری جدید که در نگاه اول دسته کمی از یک هدفون ندارد توسط شرکتی موسوم به Avegant در کالیفرنیا طراحی و ساخته شده است.

محصول جدید این شرکت که Glyph نام دارد که چیزی بیش از یک هدفون یا هدست پیچیده است. در قسمت میانی این هدفون یعنی جایی که در صورت استفاده به عنوان سیستم پخش موسیقی بر روی سر جای می گیرد، سیستم پخش تصویری منحصربفردی تعبیه شده که در هماهنگی کامل با هدفونهای قدرتمند آن، سیستم سینمای شخصی قابل حملی را تشکیل می دهد.

در ساخت این محصول خلاقانه از فناوری جدیدی موسوم به «فناوری تصویری شبکیه ای» استفاده شده است که نور را از یک LED به یک سری آینه می تاباند که در نهایت به عنوان تصویری باوضوح بالا برای چشم انسان به نظر می رسد.

البته به گفته سازندگان این دستگاه، Glyph را نمی توان هدست واقعیت مجازی به شمار آورد اما از حیث آنکه همان سیستم صوت و پخش سینمای خانگی را در خود دارد مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. با استفاده از این هدست می توان از تماشای فیلم به گونه ای لذت برد که گویی در یک سالن سینمای خانگی پخش می شود.

وزن کم، یکی از مهمترین فاکتورهای چشمگیر در این نوآوری به شمار می آید.

این فناوری که در نمایشگاه امسال تجهیزات الکترونیکی مصرفی در لاس وگاس با استقبال کارشناسان و بازدیدکنندگان همراه شد، در ابتدا با قیمت ۵۹۹ دلار رونمایی شد اما حالا صحبت از افزایش قیمت آن به ۶۹۹ دلار است.