۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۶

شهادت ۲ جوان فلسطینی در کرانه باختری

ارتش رژیم صهیونیستی امروز دو جوان فلسطینی را در کرانه باختری به شهادت رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز با تیراندازی به سوی شهروندان فلسطینی دو جوان را به شهادت رساندند.

این تیراندازی در ایست بازرسی «الحمرا» در شرق نابلس واقع در شمال کرانه باختری صورت گرفت و صهیونیست ها مدعی شدند که این دو جوان فلسطینی قصد انجام عملیات استشهادی داشته اند.

با شهادت این دو فلسطینی شمار شهدای انتفاضه قدس به ۱۵۱ نفر افزایش یافت. انتفاضه جدید فلسطینی ها از اول اکتبر ۲۰۱۵ و در اعتراض به تشدید هتک حرمت مسجدالاقصی توسط صهیونیست ها در کرانه باختری آغاز و به سرعت به دیگر مناطق فلسطین همچون نوارغزه و حتی اراضی اشغالی ۱۹۴۸ سرایت کرد.

سمیه خمارباقی

