ورزش زنجان نیازمند حمایت بخش خصوصی است

ارسلان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ورود بخش خصوصی و صنعت در ورزش زنجان کم است و علتهای خاصی دارد و این مشکل باید حل شود.
وی با بیان اینکه وضعیت ورزش فوتبال، والیبال و بسکتبال در زنجان مطلوب است، افزود: امسال مسابقات والیبال را داشتیم و در بسکتبال سهمیه گرفتیم و در مسابقات نونهالان و جوانان هم سهمیهای را توانستیم بگیریم.
حسینی اظهار کرد: سهمیهای که فدراسیون میگیرد به علت موفقیتهایی بوده که در مسابقات والیبال داشته است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: موفقیتهایی که الآن در این ورزشهای گروهی وجود دارد قبلاً در استان نبوده است و ما عنوان قهرمانی را کسب کردیم.
حسینی با بیان اینکه استان زنجان در ورزش بسکتبال موفقیت های خوبی را داشته است، افزود: استان زنجان در سه رده سنی در منطقه اول شد و توانستیم میزبانی را هم بگیریم و نتایج خوبی در این رشته ورزشی کسبشده است.
وی افزود: مشکل اساسی ورزش استان زنجان نبود اسپانسر سطح بالا است و ورود بخش خصوصی و صنعت به عرصه حمایت مالی از ورزش کمرنگ است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با تاکید بر اینکه ورود بخش خصوصی و صنعت به عرصه حمایت مالی از ورزش استان کم است، افزود: این امر علتهای خاصی دارد و این مشکل باید در استان حل شود و ما به دنبال این هستیم که با حمایت استاندار و نمایندگان مجلس فضا را به سمتی ببریم که نگرانیها در حوزه ورزش را به حداقل برسانیم.
حسینی با تأکید بر اینکه ورزش را نباید تنها در برگزاری لیگهای ورزشی دید، گفت: در استان حمایت بخش خصوصی از ورزش قهرمانی وجود دارد ولی در قالب لیگها این حمایت وجود ندارد و ما ورزش را لیگ نمیبینیم و برنامههای متعددی برای توسعه ورزشی استان داریم.
وی تصریح کرد: مدرسه ورزش مهمتر از لیگ است و بااینکه مسابقات لیگ مبنای پیشرفت در رشته ورزشی و نشاط اجتماعی را ایجاد میکند ولی کمبود منابع مانع برگزاری مسابقات لیگ میشود.
حسینی در خاتمه افزود: باوجود محدودیتهای مالی تلاشهای گسترده برای توسعه ورزش و تأمین زیرساختهای ورزش در استان زنجان صورت گرفته است.
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