امیر جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری دامداری های سطح شهرستان از لحاظ دو بیماری سل وبروسلوز که مشترک و قابل انتقال بین انسان ودام است تحت پوشش قرار گرفتند.

وی افزود: ۱۵ هزار و ۳۵۱ نوبت سر دام تحت پوشش تست سل و ۶ هزار و ۷۴۵ نوبت سر دام تحت پوشش تست بروسلوز توسط اکیپ مبارزه با بیماری‌های مشترک دامپزشکی قزوین قرار گرفت.

مسئول واحد مبارزه با بیماری‌های مشترک اداره دامپزشکی شهرستان قزوین، همچنین از تست سل تعداد ۱۱ رأس گاو وخونگیری از تعداد ۳۱ رأس گاو، بز و بزکوهی که در مجموعه توریستی دهکده حیات طبیعت باراجین برای پایش آزمایشگاهی بیماری بروسلوز خبر داد.

وی افزود: دام‌ها از نژادهای مختلف در مجموعه دهکده حیات طبیعت باراجین نگهداری می‌شود که در صورت آلودگی به سل و بروسلوز «تب مالت» در نشخوارکنندگان می‌تواند منجر به آلودگی محیط‌زیست و انتشار بیماری به سایر حیوانات حیات‌وحش شود.

جوادی اعلام کرد: بیماری بروسلوز که در بین عموم مردم به نام تب مالت شناخته می‌شود جزء مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام بوده و می‌تواند موجب بروز آلودگی در انسان شده و از منظر بهداشت عمومی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که به همین دلیل، مراقبت و ریشه‌کنی این بیماری‌های مشترک بین انسان و دام همواره یکی از برنامه‌های سازمان دامپزشکی در ایران بوده است.

به‌طورمعمول عملیات تست سل و خون‌گیری برای تشخیص و ردیابی بروسلوز هر شش ماه یک‌بار توسط اکیپ بخش دولتی انجام می‌شود.