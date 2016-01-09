۱۵ هزار واحد خونی در خراسان جنوبی اهدا شد

محمدرضا عاملی در گفتوگو با مهر، بیان کرد: از ابتدای سال جاری تعداد کل مراجعه کنندگان به مراکز انتقال خون استان ۱۸ هزار و ۳۵۸ نفر بودهاند.
وی ادامه داد: از این تعداد ۱۴ هزار و ۳۵۰ نفر آقا و هزار و ۷۰ نفر از بانوان اهداکننده خون بودهاند.
وی با اشاره به فرا رسیدن روزهای سرد زمستانی، اظهار کرد: با توجه به اینکه در سرمای هوا اهداکننده خون کم شده است، از مردم خواهان اهدای خون هستیم.
عاملی با بیان اینکه دو هزار و ۹۲۴ اهداکننده برای اولین بار در این ۹ ماهه خون اهدا کردهاند، تصریح کرد: با توجه به عمر کوتاه و نیاز همیشگی به خون، خواستار اهدای بیشتر خون بهخصوص توسط بانوان هستم.
مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه اهداکنندگان خون زن از سالمترین اهداکنندگان هستند، بیان کرد: بانوان نیز میتوانند مانند آقایان اهداکننده مستمر خون باشند، بنابراین در اهدای خون مساعدت کنند.
وی با اشاره به اهداکنندگان مستمر خون در ۹ ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: نرخ مستمری خون در این مدت از سال جاری ۵۹.۱ درصد بوده است.
عاملی با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای آشنایی بافرهنگ اهدای خون، بیان کرد: هر ساله آموزشهایی در زمینه انتقال خون در قالب واحد درسی به دانشجویان داده میشود.
