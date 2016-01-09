حجت الاسلام صفر قربان پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استان مرکزی دارای ظرفیت بالایی در خصوص اشتیاق و آمادگی استعداد جوانان برای شرکت در فعالیت های قرآنی است به نحوی که می توان گفت قطبی از فعالان قرآن کریم در استان مرکزی در حال شکل گیری است.

وی افزود: در این استان استعدادهای درخشان قرآنی در تمامی رده های سنی وجود دارد و مسئولین نیز در شهرستان های مختلف استان از نظر فکری و معنوی پشتیبانی خوبی انجام می دهند و اگر چند خلاء را بتوانیم رفع کنیم، می توانیم این قطب قرآنی را در استان شکل دهیم.

قربان پور بیان کرد: ما در زمینه کادر تربیتی و متخصص قرآن کریم با کمبود نیرو مواجه هستیم و سعی داریم در بخش های گوناگون مانند داوری قرآن کریم، مدرس دوره تجویدی و تربیت معلم قرآن کریم در بخش های گوناگون مانند حوزه های علمیه، مدارس، مجامع کارگری و سایر بخش ها به پرورش نیرو بپردازیم تا هر کدام از این بخش ها در دل خودشان افرادی را در اختیار داشته باشند.

وی افزود: ما به دنبال این موضوع هستیم که از مجموعه های مختلف و گروه های گوناگون نیروهایی را شناسایی کنیم و با برگزاری دوره های قرآنی، از درون آنها کادر قرآنی پرورش یابد و تنها به دنبال برگزاری یک همایش و نمایش قرآنی صرف نیستیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به لزوم همکاری و کمک مسئولین در شناسایی خلاءها و رفع آنها تصریح کرد: باید پس از شناسایی نقاط ضعف، بر روی آنها کار کارشناسی صورت گیرد و با برگزاری دوره های مدون آموزشی از قبیل دوره های تخصصی حفظ، تربیت معلم قرآنی ابتدایی و متوسطه و سایر دوره های آموزشی این خلاءها را به نقاط قوت تبدیل کنیم.

قربان پور ادامه داد: استقبال نسل جوان استان مرکزی از برنامه های قرآنی بسیار زیاد است و امیدواریم با همراهی و همکاری مسئولین این ظرفیت افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: یکی از رویکردهای این اداره کل، انجام برنامه های ترویجی و توسعه ای است که با هدف گسترش فضاهای مناسب در جهت خدمت به قرآن کریم و در قالب جشنواره های قرآنی خانواده و محافل انس با قرآن کریم برگزار می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: یکی دیگر از اقدامات مهمی که در سال جاری انجام شد، اقدام به چاپ قرآن به صورت خیّری بود به نحوی که یک خیر ۱۰ هزار جلد قرآن کریم را چاپ و به سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی هدیه کرد و این روند همچنان ادامه دارد.

وی تاکید کرد: در سال های گذشته برای برگزاری برخی محافل، قرآن کافی در اختیار نبود و اهدای قرآن توسط خیرین باعث شد تا این خلاءها برطرف شود.

قربان پور اضافه کرد: در زمینه حفظ قرآن کریم، هر سال حافظان قرآن استان در آزمون سراسری دارالقرآن کشور شرکت می کنند و افرادی که امتیاز کافی را در این آزمون ها کسب می کنند، موفق به اخذ مدرک بین المللی می شوند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: در اداره کل سازمان تبلیغات یک رویکرد عمومی وجود دارد که از نیروها و فعالیت های قرآنی در سطح استان پشتیبانی شود ولی گاهی اوقات شرایط اعتباری و بودجه ای مانع حمایت کافی می شود که امیدواریم در این زمینه نیز کمبودها برطرف شود.