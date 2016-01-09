دست پر جشنواره خیریه غذا به نفع بیماران خاص و پیوند اعضای اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره خیریه غذا که به نفع بیماران خاص و پیوند اعضا که به مدت دو روز در اهواز برگزار شده بود پس از اینکه مورد استقبال خوب مردم و برخی از مسئولان قرار گرفت، شامگاه جمعه به کار خود پایان داد.

الهه موالی‌زاده مشاور امور بانوان استاندار خوزستان در حاشیه این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نوع مراسم‌ تبلوری از حضور زیبای مردم و نشان دادن عاطفه و حساسیت آن‌ها به مسائل اجتماعی پیرامون خودشان است.

وی افزود: این جشنواره‌ها می‌تواند کمک بزرگ و بسیار مؤثری برای انجمن‌های حمایت از بیماران و خود بیماران باشد.

مشاور امور بانوان استاندار خوزستان با اشاره به حضور نسل گذشته به عنوان یک الگو برای نسل جوان و تأثیر آن تصریح کرد: این جشنواره مخصوصا برای بچه‌های کوچک، نوجوانان و جوانان آموزنده است و در واقع آنان شاهد این هستند که بزرگتر‌هایشان با چه عشقی برای کمک به همنوع خود تلاش می‌کنند.

موالی‌زاده ادامه داد: نوع غذاهایی که در جشنواره ارائه شد خوب بود ولی‌ای کاش شیرینی جات کمتر و غذاهای سنتی بیشتر بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه به لطف خدا چند نوبت میزبان چنین جشنواره‌هایی بوده، اضافه کرد: امیدواریم همه گروه‌ها و هیئت‌ها نسبت به اینگونه برنامه‌ها حساسیت داشته باشند.

این جامعه‌شناس خوزستانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص نقش جشنواره‌های خیریه غذا در توسعه فرهنگ شهروندی عنوان کرد: هر زمان هر فردی در هر جایی نسبت به مسائل اجتماعی پیرامون خود حساسیت داشته باشد و برای کمک به گروه‌های خیریه مشارکت کند این یکی از پارامترهای سنجش فرهنگ شهروندی است چون تفاوت شهروندی و شهرنشینی در حساس بودن نسبت به مسائل اجتماعی است.

بدی هوا هم مانع استقبال نشد

مسئول واگذاری غرفه‌ها و ثبت نام این جشنواره خیریه غذا نیز در حاشیه این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نزدیک به سه ماه است که برای برگزاری این جشنواره برنامه ریزی کردیم اما مرتبه اول به خاطر تقارن با ماه محرم و صفر و بار دوم هم به دلیل شرایط بد اقلیمی و بارندگی به تأخیر افتاد.

ژاکلین جلالی افزود: این جشنواره سرانجام بعد از چند بار تأخیر با توکل به خدا روز پنج شنبه ۱۷ دی ماه با حضور مسئولان استانی رسما آغاز و فروش غرفه‌ها پس از آن شروع شد.

وی با اشاره به میزان استقبال مردم در روز اول و دوم برگزاری جشنواره و حضور آن‌ها تصریح کرد: در روز اول با اطلاع رسانی خوب استقبال خوبی هم از جشنواره شد و در روز دوم نیز با وجود بدی آب و هوا باز استقبال خوبی از جشنواره صورت گرفت. بسیاری از خیران هم کمک‌های مالی خوبی به جشنواره کردند.

مسئول ثبت نام و واگذاری غرفه‌ها با تقدیر از عوامل اجرایی جشنواره خیریه غذا بیان کرد: افتخار دارم که به عنوان بانوی خانه دار کمترین کاری را که از دستم بر می‌آمد انجام و در ثواب آن شریک می‌شوم.

جلالی در خصوص نفس برگزاری جشنواره و تاثیر آن عنوان کرد: این جشنواره هم یک کار خداپسندانه است و هم جنبه تفریحی و سرگرمی برای مردم دارد. در واقع هم فال است و هم تماشا و خوشحالیم که دست مردم به کار خیر باز می‌شود زیرا از قدیم گفته‌اند یک دست صدا ندارد.

جشنواره‌های خیریه نوعی از فرهنگ شهروندی است

رئیس بنیاد نخبگان خوزستان هم که به همراه فرزندانش به جشنواره خیریه غذا آمده بود در حاشیه این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره‌های خیریه غذا تمرین کار گروهی و جمعی است و فرهنگ انجام کار خیر و نیکوکاری را باب می‌کند.

علیرضا زراسوندی با اشاره به اینکه نباید همه چیز را از دولت بخواهیم انجام دهد، افزود: نمی‌توانیم همه کار‌ها را از دولت بخواهیم انجام دهد و فرهنگ انجام کار خیر را باید گسترش دهیم و باب کنیم.

وی با انتقاد از کمرنگ بودن فرهنگ کمک به همنوع و انجام کار خیر در خوزستان تصریح کرد: انجام کار خیر و مشارکت در این نوع اقدامات متأسفانه کمرنگ است و علت آن باید کنکاش شود اما این نوع جشنواره‌ها یک باب و قدم خیری است که انجام می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: در بنیاد نخبگان یکی از کارهایی که انجام می‌دهیم ترویج روحیه ایثارگری و انجام کار خیر و کمک به همنوع است.

زراسوندی با بیان اینکه یکی از مسائلی که در فرهنگ شهروندی وجود دارد کمک به همنوع است، عنوان کرد: این جشنواره‌ها یکی از کارهای اساسی است که باید برای ترویج و گسترش فرهنگ شهروندی و همچنین شهروند نمونه بار آوردن بچه‌ها انجام شود.

رئیس بنیاد نخبگان خوزستان ادامه داد: ما ایرانی و مسلمان هستیم و انجام کار خیر در فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی توصیه شده علاوه بر اینکه مردم ما به لحاظ ژنتیکی نوعدوست هستند.

وی یادآور شد: عده‌ای حتی با اینکه وضعیت مالی چندان مناسبی ندارند اما با این حال برای ارضای حس درونی خود و کسب آرامش روانی در این کار خیر مشارکت می‌کنند.

زراسوندی تاکید کرد: جشنواره‌های خیریه غذایی مصداق عینی - عملی، عمل صالح هستند و باید ترویج شوند.

مناعت طبع ایرانی‌ها معروف است

یک جهانگرد چینی هم که تجمع مردم برای وی جالب بوده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت حضور در این جشنواره اظهار کرد: در پارک با دوستم در حال قدم زدن بودیم که دیدیم عده زیادی در اینجا تجمع کرده و این تجمع برای من جالب بود، به همین خاطر کنجکاو شدیم سری به اینجا بزنم و از نزدیک به تماشای آن‌ها بنشینم.

ژانگ یونگ ادامه داد: برایم جالب است که مردم به خاطر یک امر خیر آنقدر مشتاق هستند و بی‌مهابا کمک می‌کنند. در دنیا ایرانی‌ها به داشتن مناعت طبع معروف هستند.

وی بیان کرد: در چین تنها برای جشن‌های بسیار مهم و بزرگ چنین جمعیتی گرد هم می‌آیند و شادی می‌کنند ولی مردم ایران و چین در یک خصلت مشترک هستند و آن هم نوعدوستی و کمک به همنوع است.

دیگر جهانگرد چینی هم در خصوص علت آمدن خود به جشنواره خیریه غذا به خبرنگار مهر گفت: من قبلا هم به ایران آمده بودم و از نزدیک این جشنواره‌ها را دیده‌ام و در آن‌ها شرکت کرده‌ام.

پیر جی هوا اضافه کرد: غذاهای بسیار خوبی در این جشنواره ارائه شده است به خصوص کباب که من عاشق آن هستم و چند سیخ را با لذت خوردم. همسرم هم عاشق کباب و غذاهای ایرانی است اما در این سفر با من نیامده ولی حتم دارم وقتی برگردم و ماجرا را برای او تعریف کنم به قول شما ایرانی‌ها دلش آب می‌شود.

وی با اشاره عنوان کرد: انجام کار خیر در هر دینی توصیه شده و یک فضیلت انسانی والا است و لذت معنوی آن هم فراموش ناشدنی است.

پیر جی هوا اظهار کرد: ایرانی‌ها سنت‌های آیینی بسیار زیبا و خوبی دارند و ملت ماندنی هستند. این جشنواره هم نشان داد ایرانی‌ها همیشه در انجام کار خیر یک قدم از سایر ملل دنیا جلو‌تر هستن