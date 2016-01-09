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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۴۱

مسابقات دوومیدانی داخل سالن کشور پس از ۲۰ سال برگزار می شود

مسابقات دوومیدانی داخل سالن کشور پس از ۲۰ سال برگزار می شود

رقابتهای دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته روزهای اول و دوم بهمن ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره از مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور، اول و دوم بهمن ماه سال جاری در دو بخش زنان و مردان در سالن البرز مجموعه اختصاصی آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

در این رقابتها، ورزشکاران در مواد ۶۰ متر، ۶۰ متر با مانع، ۴۰۰ متر، ۴ در ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، سه هزار متر، پرش طول، پرش سه گام، پرش ارتفاع،پرش با نیزه، پرتاب وزنه، هفتگانه (مردان)، پنجگانه (زنان) با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

جلسه فنی این مسابقات ساعت ۱۷ روز ۳۰ دی ماه در محل خوابگاه ورزشکاران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3020241

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