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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۴۰

آسوشیتدپرس خبر داد:

تشکیل واحدهای جدید در آمریکا برای مبارزه با افراط گرایی

تشکیل واحدهای جدید در آمریکا برای مبارزه با افراط گرایی

دولت آمریکا برای مبارزه با ترویج افراط‌ گرایی در فضای مجازی و جذب نیروهای جدید از سوی گروه‌هایی چون داعش، اقدامات جدیدی چون تشکیل گروه‌های عملیاتی ویژه را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت آمریکا ضمن اعلام خبر تشکیل این گروه ها از رایزنی میان مقامات کاخ‌سفید با مدیران شرکت‌ های بزرگ اینترنتی دنیا در شهر سن‌خوزه کالیفرنیا خبر داده است.

در این رایزنی‌ ها مدیران شرکت‌ هایی چون گوگل، اپل، مایکروسافت، فیسبوک و توییتر و مدیران ارشد دولت آمریکا حضور دارند و قرار است نتیجه آن راهکاری برای مقابله با تبلیغات مجازی گروه‌های افراط‌ گرایی چون داعش باشد.

یکی دیگر از اقدامات مورد نظر کاخ‌سفید تشکیل یک گروه عملیاتی مشترک میان دادگستری و وزارت کشور آمریکا برای مبارزه با افراط‌ گرایی خشونت‌ آمیز است.

وزارت‌ خارجه آمریکا هم از تشکیل یک مرکز مشارکت جهانی برای توانمند کردن مخاطبان خارج از ایالات متحده جهت مقابله با تبلیغات داعش خبر داده است.

«ند پرایس» از سخنگویان کاخ‌ سفید گفت: حملات پاریس و سن‌ برناردینو به آمریکا و متحدانش و نیز بخش خصوصی این مهم را خاطر نشان کرد که باید در برابر تلاش‌ ها برای جذب نیرو از سوی گروه‌های افراط‌گرایی چون داعش اقدام کرد.

قرار است لوریتا لینچ، دادستان کل، جیمز کُمی، مدیر پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.آی) و جیمز کلاپر، مدیر سازمان ملی اطلاعات هم به این جلسات رایزنی با مدیران شرکت‌هایی چون گوگل، مایکروسافت، اپل، فیسبوک و توییتر بپیوندند.

در این میان غول‌ های دنیای مجازی بارها از تداخل چنین اقداماتی با حفظ حریم خصوصی کاربران‌شان اظهار نگرانی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس که می‌ گوید به دستور کار این جلسات دسترسی پیدا کرده، دولت درصدد است به این شرکت‌ های خصوصی نشان دهد که چه طور گروه‌ هایی چون داعش از خدمات و سرویس‌ های کدگذاری پیغام‌ ها سود می‌برند.

کد مطلب 3020242
عبدالحمید بیاتی

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