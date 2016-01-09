انتقاد امام جمعه مسجد زینبیه استانبول ازفتنه‌ گری انگلیس واسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ صلاح الدین اوزگندوز در خطبههای نماز جمعه این هفته مسجد زینبیه استانبول ضمن دعوت از همه مذاهب اسلامی برای همکاری و همفکری گفت: امام حنفی، امام شافعی و امام حنبلی دانش آموخته مکتب امام جعفر صادق(ع) بودند و خودشان هم بارها بارها به شاگردی در مکتب اهل بیت اذعان داشته‌اند و امروز هم علماء و مجتهدین شیعه چون امام خمینی، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله اردبیلی و دیگران همگی خود را درس آموخته مکتب صادق آل محمد(ص) می‌دانند و فرقی هم بین این‌ها نیست چراکه آنچه علماء شیعه مطرح می‌نمایند همگی برگرفته از قرآن و مکتب جعفری است.

وی افزود: آنچه مهم است عمل به دستورات الهی است که در این راه خداوند معیارهایی را برای فرد متقی در قرآن بر شمرده و پیروان مذاهب باید از خویش بپرستند آیا رفتار و اعمال آن‌ها تناسبی با این ویژگی‌ها دارد؟ امروز منشاء تنش امت اسلامی وجود فرقه داعش است؛ به راستی یک گروهک تکفیری و افراطی چون وهابیت چگونه می‌تواند ادعای پیروی از قرآن کریم را داشته باشند؟

این عالم برجسته در ادامه خطبه‌های خویش به سابقه تشکیل جریان وهابیت پرداخت و تصریح کرد: وهابیت یک جریان سیاسی و ساخته و پرداخته دولت انگلیس به منظور تقرقه افکنی در بین مسلمانان است. انگلیسی‌ها برای شکست جبهه مسلمین و امپراتوری عثمانی این گروه را ایجاد کردند و متاسفانه در انقراض امپراتوری اسلامی موفق شدند.

وی ادامه داد: امروز هم این گروه که حالا در عربستان حاکمیت را در دست دارند آلت دست انگلیس و اسرائیل می‌باشد و هدفی جزء اختلاف افکنی ندارند و متاسفانه بخش اعظمی از دنیای اسلام نسبت به عملکرد این جریان بی تفاوت و یا مورد تطمیع عربستان هستند.

شیخ اوزگندوز در ادامه به عملکرد وهابیت در افغانستان اشاره کرد و گفت: گروه‌های اسلامی در افغانستان بعد از بیرون راندن نیروهای شوروی با همکاری گروه‌های مختلف از مذاهب اسلامی اهل سنت حاکمیت پیدا کردند و برهان الدین ربانی و گلبدین حکمتیار رئیس جمهور و نخست وزیر شدند و کارها هم خوب پیش می رفت و لیکن عربستان با آموزش طلاب دینی در پاکستان، گروه طالبان را به وجود آوردند و شیرازه امور در افغانستان به هم ریخت. توجه داشته باشید این گروهها شیعه نبودند.

وی در مورد دخالت‌های وهابیت و عربستان در سودان و سومالی گفت: در این کشورها نیز وهابیت بین گروه‌های اسلامی که غیر شیعی بودند اختلاف افکنی کردند و این وضعیت در جای جای جهان اسلام هم صادق است. سوال این هست آیا این گروهها شیعه بودند؟

امام جمعه استانبول در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: همه بدانید جنگ و درگیری، نزاع شیعه و سنی نیست و به غلط برای فرافکنی این را مطرح می دارند، اینها از جمهوری اسلامی بغض دارند و رژیم اشغالگر قدس برای جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی ایران این وقایع را به وجود آورده اند. اخیرا رئیس موساد به صراحت این را بیان داشتند که برای مهار ایران همکاری های تل آویو، ریاض و آنکارا باید شکل بگیرد و متاسفانه ما هم آتش بیار معرکه شدیم.