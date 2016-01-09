کشف شهاب سنگی پیرتر از زمین در استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در نوامبر سال گذشته شیء آسمانی که به نظر سبز می رسید در آسمان استرالیا دیده شد. بلافاصله دانشمندان بررسی های خود برای کشف شهاب سنگی را آغاز کردند که این اثر دیدنی را در آسمان نیم کره جنوبی بر جای گذاشته بود.

اکنون آنها به هدف خود رسیده اند و از تکه شهاب سنگی رونمایی کرده اند که از دل گل و لای نمکی یکی از دریاچه های دورافتاده استرالیا بیرون کشیده شده است.

این شهاب سنگ که ۱.۶ کیلوگرم وزن دارد یکی از ابتدایی ترین اجرام منظومه شمسی به شمار می آید و با داشتن سنی بیش از ۴.۵ میلیارد سال، یکی از ارزشمندترین شهاب سنگهایی است که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است.

«فیل بلاند» از دانشمندان زمین شناس سیاره ای در دانشگاه Curtin استرالیا می گوید: جستجو برای کشف این شهاب سنگ تلاشی حیرت انگیز بود.

مشاهده این شهاب سنگ در ۲۷ نوامبر سال ۲۰۱۵ توسط مردم عادی و بدون استفاده از تجهزات رصدی صورت گرفت. البته ۵ دوربین از مجموع ۳۲ دوربین پیشرفته ای که بلاند و همکارانش در مناطق وسیعی جاسازی کرده بودند نیز حرکت درخشان این جرم آسمانی را ثبت کردند.

به عقیده دانشمندان وزن این شهاب سنگ تا پیش از تبدی شدن به یک توپ آتشین در آسمان استرالیا حدود ۸۰ کیلوگرم بوده و زمانی که تنها ۱۸ کیلومتر تا سطح زمین فاصله داشته فرآیند سوختن آن پایان یافته و حالا این تکه ۱.۶ کیلوگرمی از آن پیدا شده است.