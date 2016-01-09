درخواست ۲ میلیارد دلار برای پشتیبانی از بخش معدن

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرباسیان گفت: برای پشتیبانی از بخش معدن نیازمند ۲ میلیارد دلار اعتبار هستیم که این میزان منابع، برای امور زیربنایی و پشتیبانی از فعالیت‌های بخش خصوصی در معادن همچون صندوق بیمه سرمایه گذاری‌های معدنی و اکتشاف صرف خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه فقط یکبار چنین رقمی برای بخش معدن نیاز است، افزود: افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن به ۵۰۰ میلیون دلار می تواند از توسعه فعالیت‌های معدنی شرکت‌های خصوصی حمایت کند، این در حالی است که به تازگی با حمایت دولت و مجلس، ‌سرمایه این صندوق حمایتی، ‌به ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده اما برای ایجاد رونق در این بخش نیاز به سرمایه بیشتری است.

وی تصریح کرد:‌ فعالیت‌های اکتشافی نیز که از دو سال گذشته آغاز شده؛ در حال ثمره دادن است اما اثرات اکتشافات جدید در ۲ تا ۳ سال آتی بیش از پیش نمایان می شود و ذخایر جدید و مطمئنی برای توسعه این بخش فراهم می کند.

کرباسیان، تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه بخش معدن در اقتصاد مقاومتی را نشان توانمندی این حوزه برای تولید ثروت و اشتغال زایی خواند و گفت: توسعه زیرساخت ها به ویژه تسهیل شرایط حمل و نقل زمینی، ‌ ریلی و دریایی برای تحقق اهداف کلان معدن و صنایع معدنی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

وی همچنین به علاقه شرکت‌های خارجی برای همکاری با حوزه معدن و صنایع معدنی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: چنانچه ایمیدرو در این مسیر نقش پیشرو را ایفا کند و پس از حرکت‌های اولیه، ‌ادامه فعالیت را به بخش خصوصی واگذار می کند و این از وظایف اصلی سازمان‌های توسعه ای است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو از استراتژی جدید ایمیدرو سخن گفت و تصریح کرد:‌ هدایت برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا جزئی از استراتژی جدید ایمیدرو است.

وی یادآور شد: در شرایطی که اقتصاد جهانی با کاهش تقاضا و افت قیمت‌های مواد معدنی مواجه است، ‌تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در صنایع فولاد، آلومینیوم، ‌مس و همچنین عناصر نادر خاکی منافع بیشتری را نصیب این حوزه می کند.

کرباسیان افزود: مدیران این مجموعه از این پس توجه بیشتری به کاهش هزینه ها، ‌بررسی دقیق تر صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران، ‌ افزایش بهره وری، بهداشت، ‌ایمنی و محیط زیست داشته باشند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد:‌ مدیران شرکت‌ها و طرح‌ها باید با هدف کاهش حوادث معدنی، ‌فقط از نیروهای آموزش دیده و دارای گواهینامه های مربوطه استفاده کنند.

کرباسیان درباره جایگاه سازمان‌های توسعه ای یادآور شد:‌ در کشورهای توسعه یافته همچون ژاپن نیز سازمان‌های توسعه در حوزه های پرریسک وارد عمل می شوند و پس از قبول ریسک‌های موجود، مدتی بعد آن طرح را در اختیار شرکت‌های خصوصی می گذارد.

وی همچنین خبر داد که ایمیدرو به زودی از ابزارهای مالی همچون اوراق مشارکت، ‌فروش سلف برای تامین نیاز طرح های در دست اجرا استفاده می کند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: با تمام سختی هایی که در تامین مالی طرح‌ها وجود دارد، امروزه تمامی پروژه ها فعال و در حال اجرا هستند.