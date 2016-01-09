رییس سازمان فرهنگی هنری به دیدار داوود رشیدی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی کسالت پیش‌آمده برای داوود رشیدی، محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به همراه امیر عبدالحسینی معاون هنری و شهرام کرمی مدیر امور نمایشی سازمان و لوریس چکنواریان با حضور در منزل این بازیگر سینمای ایران با وی دیدار و از نزدیک پیگیر وضعیت این هنرمند شد.

صلاحی در این ملاقات بر نقش بی‌بدیل داوود رشیدی در تئاتر ایران تاکید کرد و گفت: نقش و تاثیر داوود رشیدی در هنر نمایش مدرن ایران فراموش نشدنی است. برخی رشیدی را تنها بازیگر می‌دانند اما هنر داوود رشیدی در کارگردانی تئاتر و ترجمه آثار ارزشمند نمایشی برای همیشه در تاریخ هنر این سرزمین ماندگار است.

وی در پایان برای این هنرمند برجسته آرزوی بهروزی کرد.

در این دیدار، احترام برومند همسر داوود رشیدی و از مجریان قدیمی صدا و سیما نیز حضور داشت. ملاقات‌های هفتگی با هنرمندان از جمله برنامه‌های اصلی رییس سازمان فرهنگی هنری است. وی پیش از این با حضور در منزل حسین محجوبی نقاش پیشکسوت با این هنرمند دیدار کرده بود.

داوود رشیدی در سال ۱۳۱۲ در تهران متولد شد. تحصیلات متوسطه را به دلیل فعالیت‌های دیپلماتیک پدرش در ترکیه و پاریس به پایان رساند و تحصیلات دانشگاهی را در ژنو ادامه داد و در کنسرواترا ژنو در رشته کارگردانی و بازیگری تئاتر و لیسانس حقوق سیاسی از دانشگاه ژنو فارغ‌التحصیل شد.

رشیدی در مراسم اختتامیه سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نشان درجه‌ یک فرهنگ و هنر را دریافت کرد.