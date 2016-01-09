صدور ۹ گواهینامه انطباق صادراتی در همدان

سید سعید میر نظامی مدنی در گفتگو با مهر اظهار داشت: اداره كل استاندارد استان همدان در هفته گذشته نسبت به صدور ۹ فقره گواهینامه صادراتی برای بیش از ۲۵۴ تن انواع كشمش به ارزش ۷۶۴ هزار دلار اقدام کرده است.

وی افزود: صادرات انواع کشمش استان همدان به مقصد كشورهای بلژیک، اوکراین، امارات، اسلواکی و عراق صورت گرفته است.

مدیر کل استاندارد استان همدان عنوان کرد: بر اساس قانون، كنترل كیفیت كالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور كالاهای نامرغوب به منظور فراهم آوردن امكانات رقابت با كالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی از وظایف سازمان ملی استاندارد است.

میر نظامی مدنی در ادامه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و با بیان اینکه بند آخر آن به استانداردسازی تولیدات و خدمات تأکید دارد، گفت: استاندارد عامل مهمی در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود و نظارت در حوزه صادرات و واردات از حساس‌ترین و مهم‌ترین مسئولیت‌های استاندارد است.

وی همچنین به طرح افزایش پوشش استاندارد برای محصولات تولید داخل اشاره کرد و بابیان اینکه این طرح به تصویب هیئت دولت رسیده است، افزود: این طرح به معنای افزایش تعداد استانداردهای اجباری نیست بلکه سازمان ملی استاندارد ایران این طرح را به‌منظور بالا بردن کیفیت استانداردها و افزایش استانداردهای تشویقی در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرکل استاندارد استان همدان ادامه داد: کارهای اجرایی مربوط به تحول نظام استانداردسازی بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قالب یک برنامه شش‌ساله با عنوان برنامه ۵+۱ در حال پیگیری است.

میر نظامی مدنی، یادآور شد: در این طرح یک به معنی سال آخر برنامه پنجم توسعه و پنج به معنی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه است.

وی با تأکید بر اینکه انجام هر کاری نیاز به برنامه‌ریزی دارد، عنوان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران برای تحول نظام استانداردسازی با مشارکت ادارات کل در استان‌ها، فعالیت‌های خود را آغاز کرده و تلاش می‌کند فعالیت‌ها بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و با کمترین نقص اجرا شود.

میر نظامی مدنی در ادامه با تأکید بر اینکه استاندارد و کیفیت به‌نوعی مکمل یکدیگر هستند و به‌موازات هم حرکت می‌کنند، عنوان کرد: ارتقا کیفیت و استانداردسازی‌ها از اهداف سازمان ملی استاندارد ایران است چراکه این اقدام موجب جلب رضایت مردم و همدلی و هم‌زبانی بین دولت و ملت می‌شود.