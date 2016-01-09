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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۳۱

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان:

برنامه های دهه فجر در زنجان باید به سمت مردمی شدن برود

برنامه های دهه فجر در زنجان باید به سمت مردمی شدن برود

زنجان - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان بر برگزار شدن برنامه‌هایی دهه فجر با محوریت مردم تاکید کرد و گفت: حضور مردم در برنامه‌های دهه فجر بیش از بیش تقویت شود. 

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی صبح شنبه در جلسه ستاد دهه فجر، بر مردمی برگزار شدن برنامه‌هایی این دهه در استان زنجان تاکید کرد و افزود: ایام‌الله دهه فجر بهترین فرصت برای معرفی دستاوردها و عملکردهای انقلاب به مردم است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: حضور پرشور مردم در برنامه‌های ایام‌الله دهه فجر و راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه اقتدار و همدلی ملت ایران را به جهانیان نشان می‌دهد.

حسینی با اشاره به اینکه باید بستر لازم برای مشارکت حداکثری مردم در برنامه‌هایی دهه فجر فراهم شود، گفت: مردم در پیروزی انقلاب نقش بسیار مهمی داشتند و باید امروز هم این برنامه‌ها با حضور خود مردم برگزار شود.

وی تأکید کرد: برنامه‌ها باید به سمت اجتماعی شدن طراحی و تدوین شود تا مردم از عملکرد دولت در طول ۳۷ سال گذشته باخبر شوند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: توسعه و تقویت مشارکت مردم، افزایش فضای شاد و اجرای برنامه‌های فرهنگی و بهره‌گیری از نخبگان در اجرای برنامه‌ها باید مدنظر سازمان‌ها باشد.

حسینی حضور گسترده مردم در برنامه‌های ایام‌الله دهه فجر و راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه زل نشان از اقتدار نظام دانست و گفت: حضور گسترده مردم در برنامه‌های دهه فجر اقتدار و همدلی مردم با دولت را نشان می‌دهد.

کد مطلب 3020271

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