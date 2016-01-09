به گزارش خبرگزاری مهر، در این رویداد بزرگ، آخرین پیشرفت‌های این صنعت به نمایش گذاشته می شود و صنعتگران این حوزه نیز ضمن تبادل اطلاعات صنعت در و پنجره، با نوین ترین و جدیدترین تکنولوژی ها و تولیدات این حوزه آشنا خواهند شد.

هفتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره ایران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می‌شود و در آن ۴۵۰ شرکت از جمهوری اسلامی ایران و ۷ کشور خارجی، جدیدترین تولیدات، تجهیزات و خدمات مربوط به صنعت در و پنجره، سیستم‌های کنترل ترددی و دیگر صنایع وابسته را عرضه و در معرض دید علاقه‌مندان قرار می دهند. تعداد شرکت‌های خارجی این نمایشگاه ۶۰ شرکت است.

در این نمایشگاه شرکت‌هایی از کشورهای ترکیه، چین، اسپانیا، بلغارستان، ایتالیا و امارات در کنار شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشورمان، انواع محصولات و خدمات خودشان را ارائه می کنند.

این نمایشگاه در فضایی بالغ بر ۴۷ هزار متر مربع، در ۱۸ سالن نمایشگاهی و در پنج گروه اصلی؛ گروه پروفیل یو پی وی سی، گروه در و پنجره یو پی وی سی، گروه ماشین آلات و تجهیزات، گروه در و پنجره آلومینیومی و گروه یراق آلات، شیشه پنجره و نشریات تخصصی و بصورت تفکیکی برگزار می شود.

معرفي ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل صنایع وخدمات مربوط به در و پنجره، شناسایی و معرفي مشکلات، موانع و نقاط ضعف موجود، ایجاد زمینه های سرمایه گذاری، آشنایی با نوآوری ها و پیشرفت‌های صنعت در و پنجره، ایجاد فضای رقابتی، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان، اشتغالزائی، یافتن بازارهای صادراتی و افزایش صادرات؛ مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

در این نمایشگاه انواع در و پنجره های ساختمانی، اداری، صنعتی، بیمارستانی، ماشین الات و ابزار تولید، مونتاژ و خط تولید در و پنجره، سیستم‌های تولید رباتیک، سیستم‌های اتوماسیون صنعتی، درهای گردان، درهای اتوماتیک، انواع تجهیزات و سیستم‌های دربازکن اتوماتیک، سیستم‌های کنترل از راه دور، سیستم‌های هوشمند ورود و خروج، سیستم‌های کنترل ورود و خروج، انواع در بازکن‌های ساده و تصویری، کرکره های فروشگاهی و صنعتی، دستی و اتوماتیک، انواع یراق آلات و دستگیره در و پنجره، قفل های الکتریکی و ساده، انواع شیشه های مخصوص در و پنجره، سیستم های آب بندی و گیرنده آلودگی های صوتی و دیگر صنایع وابسته به نمایش گذاشته می شود.

برگزاری یک همایش و هشت کارگاه تخصصی در زمینه های مختلف مربوط به صنعت تولید در و پنجره از دیگر برنامه های جانبی این نمایشگاه است. قرار است چهار هیات تجاری و بازرگانی از کشورهای منطقه با حضور در این نمایشگاه، ضمن بازدید از غرفه و سالن‌های نمایشگاهی، برای عقد قرارداد با بنگاهای اقتصادی، تولید کنندگان و صاحبان صنایع در و پنجره ایرانی وارد مذاکره شوند.

هفتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته از ۲ تا ۵ بهمن ماه هر روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آماده بازدید علاقه‌مندان خواهد بود.