به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسین پازدار صبح شنبه در جلسه ستاد دهه فجر استان لرستان ضمن گرامیداشت سالروز قیام خونین مردم در سال ۱۳۵۶ و سالروز عملیات کربلای پنج اظهار داشت: از ابتدای آذر ماه علاوه بر ستاد استانی ستاد درون سازمانی دهه فجر را تشکیل دادیم و هم تیپ ۵۷ و هم تمامی نواحی ما وارد کار شده اند.

وی عنوان کرد: پیش بینی ما این است که هزار و ۵۵۵ پایگاه مقاومت استان هر کدام یک ستاد دهه فجر باشند چراکه نقش مردم در شکل گیری و حفظ انقلاب باید محفوظ بماند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان به حضور فعال و کمک کننده سپاه استان در کمیته های ۲۲گانه ستاد دهه فجر استان اشاره کرد و ادامه داد: ما مسئولیت کمیته بسیج ستاد دهه فجر را در استان و شهرستان ها پذیرفتیم و حدود ۵۰ برنامه برای این کمیته در نظر گرفتیم.

سرهنگ پازدار به طرح راویان انقلاب اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه ۵۵ میلیون نفر از جمعیت کشور ما انقلاب را لمس نکرده اند راویان انقلاب اسلامی همانند راویان راهیان نور در سطح مدارس و دانشگاه ها در راستای نهضت روشنگری برای دانش آموزان و دانشجویان روایت می کنند.

وی رژه موتوری نیروهای مسلح و سایر دستگاه های اجرایی با مسئولیت فرماندهی انتظامی استان را برنامه روز اول دهه فجر دانست و افزود: صنعت، معدن و تجارت استان از صبح تا عصر روز ۱۲ بهمن ایستگاه های صلواتی شکیل و مناسب در میادین اصلی شهر برپا خواهد کرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان به برگزاری مسابقات تیراندازی فرماندهان نیروهای مسلح و مدیران دستگاه های اجرایی در روز دوم دهه فجر اشاره کرد و یادآور شد: روز سوم دهه فجر نیز همایش ایلات و طوایف و عشایر استان با مسئولیت اداره کل امور عشایری و همکاری ناحیه مقاومت عشایری سپاه استان برگزار خواهد شد.

سرهنگ پازدار غبارروبی مزار شهدا و شرکت در نماز جمعه را برنامه های روزهای چهارم و پنجم دهه فجر دانست و خاطرنشان کرد: روز ششم محفل شعر و خاطره با موضوع انقلاب اسلامی با مسئولیت اداره کل ارشاد اسلامی و همکاری بسیج جامعه هنرمندان سپاه استان برگزار خواهد شد.

وی به برگزاری همایش نقش زن در انقلاب اسلامی با مسئولیت امور بانوان استانداری و همکاری بسیج جامعه زنان سپاه استان در روز هفتم دهه فجر اشاره کرد و بیان داشت: روز هشتم دیدار فرماندهان نیروهای مسلح با خانواده های شهدا با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در دستورکار است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان به اقامه نماز وحدت در روز ۹ام به میزبانی جهاد کشاورزی اشاره کرد و ادامه داد: روز دهم دهه فجر نیز اعزام تیم های امدادی، درمانی و خدماتی را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بسبج جامعه پزشکی سپاه استان خواهیم داشت که در سنوات گذشته تجریه بسیار موفقی بوده ایت.