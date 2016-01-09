۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۰۱

از سوی معاون هاهنگ کننده سپاه حضرت ابوافضل(ع) لرستان؛

برنامه‌های دهه فجر سپاه لرستان تشریح شد/ اجرای طرح راویان انقلاب

خرم آباد - معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان برنامه های این نهاد در ایام دهه فجر را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسین پازدار صبح شنبه در جلسه ستاد دهه فجر استان لرستان ضمن گرامیداشت سالروز قیام خونین مردم در سال ۱۳۵۶ و سالروز عملیات کربلای پنج اظهار داشت: از ابتدای آذر ماه علاوه بر ستاد استانی ستاد درون سازمانی دهه فجر را تشکیل دادیم و هم تیپ ۵۷ و هم تمامی نواحی ما وارد کار شده اند.

وی عنوان کرد: پیش بینی ما این است که هزار و ۵۵۵ پایگاه مقاومت استان هر کدام یک ستاد دهه فجر باشند چراکه نقش مردم در شکل گیری و حفظ انقلاب باید محفوظ بماند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان به حضور فعال و کمک کننده سپاه استان در کمیته های ۲۲گانه ستاد دهه فجر استان اشاره کرد و ادامه داد: ما مسئولیت کمیته بسیج ستاد دهه فجر را در استان و شهرستان ها پذیرفتیم و حدود ۵۰ برنامه برای این کمیته در نظر گرفتیم.

سرهنگ پازدار به طرح راویان انقلاب اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه ۵۵ میلیون نفر از جمعیت کشور ما انقلاب را لمس نکرده اند راویان انقلاب اسلامی همانند راویان راهیان نور در سطح مدارس و دانشگاه ها در راستای نهضت روشنگری برای دانش آموزان و دانشجویان روایت می کنند.

وی رژه موتوری نیروهای مسلح و سایر دستگاه های اجرایی با مسئولیت فرماندهی انتظامی استان را برنامه روز اول دهه فجر دانست و افزود: صنعت، معدن و تجارت استان از صبح تا عصر روز ۱۲ بهمن ایستگاه های صلواتی شکیل و مناسب در میادین اصلی شهر برپا خواهد کرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان به برگزاری مسابقات تیراندازی فرماندهان نیروهای مسلح و مدیران دستگاه های اجرایی در روز دوم دهه فجر اشاره کرد و یادآور شد: روز سوم دهه فجر نیز همایش ایلات و طوایف و عشایر استان با مسئولیت اداره کل امور عشایری و همکاری ناحیه مقاومت عشایری سپاه استان برگزار خواهد شد.

سرهنگ پازدار غبارروبی مزار شهدا و شرکت در نماز جمعه را برنامه های روزهای چهارم و پنجم دهه فجر دانست و خاطرنشان کرد: روز ششم محفل شعر و خاطره با موضوع انقلاب اسلامی با مسئولیت اداره کل ارشاد اسلامی و همکاری بسیج جامعه هنرمندان سپاه استان برگزار خواهد شد.

وی به برگزاری همایش نقش زن در انقلاب اسلامی با مسئولیت امور بانوان استانداری و همکاری بسیج جامعه زنان سپاه استان در روز هفتم دهه فجر اشاره کرد و بیان داشت: روز هشتم دیدار فرماندهان نیروهای مسلح با خانواده های شهدا با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در دستورکار است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان به اقامه نماز وحدت در روز ۹ام به میزبانی جهاد کشاورزی اشاره کرد و ادامه داد: روز دهم دهه فجر نیز اعزام تیم های امدادی، درمانی و خدماتی را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بسبج جامعه پزشکی سپاه استان خواهیم داشت که در سنوات گذشته تجریه بسیار موفقی بوده ایت.

کد مطلب 3020284

