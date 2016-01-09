به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مددی صبح شنبه در جلسه ستاد دهه فجر لرستان اظهار داشت: همانند هرساله مجموعه نیروهای مسلح پیش بینی های خاصی در ایام دهه فجر دارند.

وی به برگزاری مراسم نورافشانی در ایام دهه فجر که با استقبال بسیار خوب مردمی مواجه است، اشاره کرد و افزود: مکاتبات لازم از قبل برای پیش بینی و جابجایی و حمل مهمات مورد نیاز این کار باید انجام شود همچنین استقبال مردمی بسیار زیادی برای حرکت به منطقه نورافشانی داریم که اگر کمک شود استقبال خانواده ها بسیار زیاد است.

فرمانده لشکر ۸۴ ارتش لرستان به دیدار نیروهای مسلح در ۱۹ بهمن با نماینده ولی فقیه در استان اشاره کرد و ادامه داد: حضور نیروهای مسلح در مراسم غبارروبی مزار شهدا نیز از برنامه های ماست.

سردار مددی به حرکت یگان های موتورسوار در ۱۲ بهمن ماه به مناسبت ورود حضرت امام(ره) اشاره کرد و بیان داشت: شرکت گسترده نیروهای مسلح و خانواده های آنها در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن نیز برنامه دیگر ماست.

وی افزود: برنامه متنوع دیگری به مناسبت دهه مبارکه فجر در مجموعه پادگان ها، مراکز نظامی و شهرک های سازمانی برگزار خواهد شد.

فرمانده لشکر ۸۴ ارتش لرستان به اعزام سخنرانان برای بیان تاریخ انقلاب اسلامی و انتقال آنان به نسل جوان در ایام دهه فجر اشاره کرد و یادآور شد: تلاش همه اعضا به خصوص اقدامات بسیار گسترده در مجموعه سپاه پاسداران و بسبجیان و پایگاه های بسیج که در ایام بسیار اثرگذار هستند که تقاضا می کنیم در بحث اعتبارات به ایشان کمک لازم شود.