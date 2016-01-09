درخشش دوباره ثامپسون در تیم گلدن استیت/ وستبروک روی فرم ایده آل

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال گلدن استیت واریرز بامداد امروز شنبه در چارچوب رقابتهای حرفه ای NBA در زمین پورتلند بلیزرز به میدان رفت و پیروزی ۱۲۸ بر ۱۰۸ را رقم زد. با این نتیجه تعداد بردهای واریرز به عدد ۳۴ رسید تا همچنان قدرتمندترین تیم فصل لقب گیرد. کلی سامپسون ستاره تیم گلدن استیت در این بازی ۳۶ امتیاز کسب کرد تا بار دیگر نشان دهد از استفان کوری، ارزشمندترین بازیکن فصل گذشته و دیگر گارد تیم واریرز در فرم مطلوب تری به سر می برد.

اما در یکی دیگر از بازی‌ها تیم اوکلاهما سیتی ثاندر موفق شد در خانه لس آنجلس لیکرز ۱۱۷ بر ۱۱۳ برنده شود. در این بازی راسل وستبروک گارد تیم ثاندر توانست ۳۶ ام تیاز کسب کند. البته ستاره این میدان کسی جز لوئیس ویلیامز نبود که به تنهایی ۴۴ امتیاز برای لیکرز بدست آورد. کوبی بریانت هم ۱۹ امتیاز را در ۲۸ دقیقه به نام خود ثبت کرد.

نتایج سایر دیدارها:

* فینیکس سانز ۹۵ - میامی هیت ۱۰۳

* سن آنتونیو اسپرز ۱۰۰ - نیویورک نیکس ۹۹

* میلواکی باکس ۹۶ - دالاس ماوریکس ۹۵

* نیو اورلینز پلیکانز ۸۶ - ایندیانا پیسرز ۹۱

* ممفیس گریزلیز ۹۱ - دنور ناگتس ۸۴

* مینه سوتا تیمبروولوز ۹۹ - کلیولند کاوالیرز ۱۲۵

* بروکلین نتس ۷۷ - اورلاندو مجیک ۸۳

* واشنگتن ویزاردز ۸۸ - تورنتو رپتورز ۹۷