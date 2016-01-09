به گزارش خبرنگار مهر، یک راننده آژانس به دلیل گازسوز بودن خودروی خود مثل بسیاری از شهروندان سوخت لازم را از طریق کپسول گاز خانگی تامین می‌کرد. زمستان ۱۳۹۲ بود که رئیس آژانس به راننده داستان ما گفت: این کار را نکن گاز یخ می زند. اما راننده گوش نکرد و کپسول را به داخل آژانس آورد.

در یکی از شبهای زمستان راننده در کنار خوابگاه رانندگان آژانس در حال تعمیر شیر فلکه کپسول بود که به دلیل نزدیکی با بخاری ناگهان کپسول شعله ور شد. آتش سوزی خوابگاه موجب شد تا ۲ راننده دیگر در این خوابگاه بسوزند و قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی و جزایی زنجان پس از مطالعه اظهارات شاهدان عینی و بازجویی های انجام شده فرد را متهم عنوان کرده و راننده محکوم به پرداخت دو دیه کامل مرد مسلمان و یک سوم دیه کامل در حق وراث مرحومین و دو سال حبس تعزیری درجه ۵ می شود.

این مددجوی که از تاریخ ۲۵ شهریور ماه سال گذشته تاکنون در زندان مرکزی زنجان تحمل حبس می‌کند متاهل بوده و صاحب ۴ فرزند است که به دلیل عدم توفیق در تامین اجاره‌بهای منزل مسکونی چند ماهی است که در منزل پدری زندانی بسرمی‌برند.