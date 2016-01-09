شرط ورود داروی جدید به فهرست دارویی کشور/ مبنای بیمه داروها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی پیرصالحی در برنامه «نبض» شبکه خبر که به موضوع تعهدات بیمه ها در تامین هزینه های دارویی اختصاص داشت، گفت: فهرست دارویی کشور هرگز بسته نیست و اگر دارویی مزایا و صرفه اقتصادی داشته باشد، حتما وارد فهرست دارویی کشور می شود.

وی با اشاره به تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها، افزود: تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها موضوع جدید نیست. زیرا، در حال حاضر نیز بیمه ها ۵ ماه تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها دارند.

پیرصالحی در خصوص اینکه بیمه ها بر چه مبنایی داروها را تحت پوشش قرار می دهند، گفت: مبنای بیمه ها، قیمت داروی ژنریک است که در داخل تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه از سال ۹۲ برخی داروهای بیماران خاص تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، افزود: بیمه ها برای پوشش داروهای خاص، ارزان ترین نوع داروی ژنریک را پوشش می دهند.

معاون طرح و برنامه سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه برخی اقلام دارویی تا ۲۵ تولید کننده داخلی دارند، گفت: در زمینه پوشش بیمه ای داروها، باید به جامعه پزشکی و داروسازان، اطلاع رسانی شود.