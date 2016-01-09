به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب صبح شنبه در جلسه ستاد دهه فجر لرستان اظهار داشت: جلسات هماهنگی کمیته کارگری ستاد دهه فجر را با حضور در همه شهرستان های استان برگزار کردیم.

وی به صدا درآوردن زنگ انقلاب در واحدهای کارگری سطح استان را از برنامه های کمیته کارگری ستاد دهه فجر لرستان دانست و عنوان کرد: غبارروبی گلزار شهدا با حضور کارگران، کارفرمایان و تعاونگران و تشکل های کارگری و کارفرمایی برنامه دیگر ما در این دهه است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان به دیدار با خانواده های شهدای کارگر استان در دهه فجر اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی و هنری در بین کارگران و تعاونگران دیگر برنامه کمیته کارگری ستاد دهه فجر استان است.

آشتاب تصریح کرد: لرستان در ایام دهه فجر میزبان مسابقات دو صحرانوردی کارگران کشور خواهد بود.

وی بازدید از واحدهای تولیدی و تعاونی های برتر استان را دیگر برنامه کمیته کارگری ستاد دهه فجر استان دانست و افزود: بازدید از واحدهای فنی و حرفه ای آموزش مهارتی، شرکت کارگران و کارفرمایان و تعاونگران در نماز جمعه شهرستان های استان و استقرار تیم درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی و ارائه خدمات رایگان در مسیر راهپیمایی روز ۲۲ بهمن دیگر برنامه های این کمیته در ایام دهه فجر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان به افتتاح طرح های تعاونی در ایام دهه فجر اشاره کرد و بیان داشت: ما در ایام دهه فجر ۱۲ طرح تعاونی تولیدی، صنعتی و خدماتی را افتتاح خواهیم کرد.

آشتاب به ایجاد امکان استفاده کارگران و کارفرمایان و خانواده های آنها از اماکن ورزشی کارگری در سطح استان در ایام دهه فجر اشاره کرد و یادآور شد: دیدار کارگران، کارفرمایان و تعاونگران با ائمه جمعه و فرمانداران در سطح استان و حضور همه جانبه و یکپارچه کارگران در راهپیمایی ۲۲ بهمن دیگر برنامه های ما در ایام دهه مبارکه فجر است.