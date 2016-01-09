به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان کوروش ساکی اظهار داشت: بزرگترین آزمایشگاه رفرانس به همت خیرین در استان لرستان احداث می شود.

وی با بیان اینکه آزمایشگاه در دو فاز اجرایی می شود گفت: مساحت این آزمایشگاه دو هزار متر مربع بوده که در حال اجرا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه فاز اول این آزمایشگاه در هزار و ۳۰۰ متر مربع احداث می شود گفت: سازه این فاز از آزمایشگاه به صورت پیش ساخته و با استفاده از تکنولوژی های روز و مدرن خواهد بود.

ساکی بیان داشت: اعتبار فاز اول این آزمایشگاه هشت میلیارد ریال بوده که تا پایان امسال سازه آن در پردیس دانشگاه کمالوند نصب خواهد شد.

وی تصریح کرد: فاز دوم این آزمایشگاه نیز چهار میلیارد ریال اعتبار نیاز داشته به زودی آغاز می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین بیان داشت: با پیگیری دفتر امور مشاركتهای اجتماعی و خیریه های حوزه سلامت دانشگاه تجهیزات مورد نیاز پروژه هایی كه در لرستان توسط نیكوكاران سلامت و خیرین احداث می شوند توسط وزارت بهداشت تامین خواهد شد.

ساکی گفت: براساس برآوردهای اولیه انجام شده تامین تجهیزات این پروژه ها نیازمند به ۵۰ میلیارد ریال اعتبار است كه این اعتبار توسط وزارت بهداشت تامین خواهد شد.

وی ادامه داد: به همت نیكوكاران سلامت و با مشاركت های خیرخواهانه آنها تجهیزات پزشكی سرمایه ای مورد نیاز بیمارستان حضرت امام (ره) الشتر با صرف اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال تامین می شود.

ردیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۲۰ درصد از اعتبار مورد نیاز در این زمینه توسط خیرین و مابقی اعتبار توسط وزارت بهداشت تامین خواهد شد.

وی همچنین از احداث نخستین كلینیک ویژه تخصصی و بخش دیالیز در شهرستان الشتر توسط نیكوكار سلامت خبر داد و گفت: به همت نیكوكار سلامت خانم فردوس نیكنام فرزند صالح مرحوم حاج حبیب نیكنام و مشاركت دانشگاه، اولین كلینیک ویژه تخصصی و همچنین بخش دیالیز با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال احداث می شود.