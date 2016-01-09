هرمزگان بهترین مکان برای تولید ملکه زنبور عسل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورطرق پیش ازظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: هرساله زنبور داران استان های آذربایجان شرقی وغربی ، تهران و اصفهان با هدف افزایش جمعیت زنبورها و ملکه زنبور عسل به هرمزگان مهاجرت می کنند.زیرا شرایط اقلیمی استان اجازه پرورش ۱تا ۲ماه زود تر از بقیه نقاط کشور داده ودر نتیجه ملکه ها زودتر ودر زمان مناسب در بازار های هدف به فروش می رسند.

پورطرق افزود: تعداد کلنی های مربوط به زنبورداران مهاجر ۶۰۰هزار کلنی می باشد که در شهرستان های بندرعباس، میناب، رودان، حاجی آباد و پارسیان مستقر می شوند.

وی با اشاره به اینکه در استان ۹۰ زنبوردار بومی فعالیت می کنند تصریح کرد: در استان ۱۳ هزار و ۶۰۰ کلنی وجود دارد که سالیانه ۱۱۲ تن عسل تولید می کنند.

پور طرق عدم پوشش گیاهی مناسب و عدم همکاری باغداران با زنبوردارن از مهمترین مشکلات زنبور داران برشمرد و اظهارداشت: گل کنار، گون و کلزا از مهمترین پوشش های گیاهی است که زنبورداران برای تولید عسل استفاده می کنند.

وی گفت: مهاجرت زنبورداران به هرمزگان از اوایل آذرماه آغاز می شود واویل اردیبشهت ماه به مناطق خود باز می گردند.