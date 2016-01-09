اجرای سرود ۱۳۵۷ نفری دانش آموزان لرستانی در روز ۲۲ بهمن امسال

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر صبح شنبه در جلسه ستاد دهه فجر لرستان اظهار داشت: تشکیل کمیته های دانش آموزی در سطح ۲۵ شهرستان و منطقه اولین برنامه آموزش و پرورش استان برای دهه فجر بوده است.

وی تشکیل کمیته های فرهنگیان در سراسر استان را دومین برنامه اجرایی شده توسط آموزش و پرورش دانست و عنوان کرد: ارسال روزشمار ایام الله دهه فجر به تمامی شهرستان ها و مناطق استان نیز دیگر برنامه انجام شده توسط آموزش و پرورش لرستان است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان به اختصاص یک ساعت از برنامه اجرایی مدارس در طول دهه فجر به برنامه جشن انقلاب در چهار هزار مدرسه استان اشاره کرد و ادامه داد: برنامه ریزی و آمادگی برای به صدا در آمدن زنگ انقلاب در سطح چهار هزار و ۲۰۰ آموزشگاه استان انجام شده همچنین زنگ انقلاب اسلامی با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار و سایر مسئولین استانی به صورت نمادین در دبیرستان امیرکبیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد به صدا در خواهد آمد.

کریمی فر به برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری اشاره کرد و بیان داشت: این مسابقات در ۶۰ رشته فرهنگی، هنری با حضور هفت هزار دانش آموز با محوریت دهه فجر و انقلاب برگزار خواهند شد.

وی به برگزاری صبحگاه مشترک تشکل های دانش آموزی، بسیج، انجمن اسلامی، پیشتازان، فرزانگان، هلال احمر و شورای دانش آموزی در دهه فجر اشاره کرد و افزود: حضور در مهمانی بزرگ لاله ها و غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا با هماهنگی بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان و برگزاری پرسش و پاسخ دانش آموزی و گفتمان های دینی در هزار و پنج جلسه در سراسر استان با محوریت مدارس متوسطه اول و دوم از دیگر برنامه های ما در ایام دهه فجر است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان خاطرنشان کرد: سرود هزار و ۳۵۷ نفره با پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و کلاه های سبز، سفید و سرخ در روز ۲۲ بهمن در جایگاه اصلی سطح خرم آباد اجرا خواهد شد که این اقدام در سطح کشور بی نظیر است.

کریمی فر به برپایی نمایشگاه های دانش آموزی در سطح مدارس استان اشاره کرد و یادآور شد: ساخت آدمک های استکبار و انتخاب بهترین آدمک معنادار، مسابقه پیامکی در سطح مدارس توسط سازمان دانش آموزی استان و جشن بادبادک ها در روز ورود امام(ره) توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از دیگر برنامه های ما در ایام دهه فجر است.

وی به بیان خاطرات اولیای دانش آموزان در مراسم آغازین مدارس در طول دهه مبارکه فجر در سه هزار و ۸۰۰ مدرسه استان اشاره کرد و افزود: دیدار با خانواده های ایثارگران و شهدای فرهنگی و دانش آموزان با هماهنگی اداره شاهد و امور ایثارگران آموزش و پرورش استان و برگزاری تریبون کرسی های آزاداندیشی در هزار و ۹۰۰ مدرسه استان از دیگر برنامه های آموزش و پرورش لرستان در ایام مبارکه دهه فجر است.