طراحی نشان پایتخت فرهنگی جهان اسلام به رقابت گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورای هماهنگی و برنامه ریزی پایتخت فرهنگی جهان اسلام با همکاری معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه وشهرسازی، سازمان ملی زمین و مسكن و استانداری خراسان رضوی طی فراخوانی طراحی نشان این رویداد مهم بین المللی را به مسابقه گذاشت.

بر اساس این فراخوان دبیرخانه شورای هماهنگی و برنامه ریزی مشهد۲۰۱۷ پایتخت فرهنگی جهان اسلام از تمامی طراحان کشور دعوت کرد تا برای طراحی نشانه این رویداد عظیم فرهنگی در گستره جهانی در صورت تمایل به شرکت در این رقابت اثار خود را از طریق درگاه اینترنتی دبیرخانه به نشانی http://www.jvhonar.ir و یا http://www.artonlines.com/mashhad۲۰۱۷ به دبیرخانه این مسابقه ارسال کنند.

بر اساس این فراخوان به هشت اثر برگزیده شامل رتبه اول ۱۰ سکه بهار آزادی و لوح افتخار، رتبه دوم پنج سكه بهار آزادی و لوح تقدیر افتخار، رتبه سوم سه سکه بهار آزادی و لوح افتخار، رتبه های چهارم تا هشتم یک سکه بهار آزادی و لوح تقدیر اهدا می شود.

بر اساس این فراخوان دبیر خانه شورای هماهنگی و برنامه ریزی پایتخت فرهنگی جهان اسلام همچنین از میان آثار رسیده به این مسابقه حداکثر ۱۰۰ اثر را برای نمایشگاه و چاپ در کتاب انتخاب می کنند که علاوه بر آن به هر یک از این آثار معادل دو میلیون ریال هدیه در نظر خواهد گرفت.

کمیته داوران این مسابقه را آیدین آغداشلو، قباد شیوا، ابراهیم حقیقی، صداقت جباری و اصغر کفشچیان مقدم تشکیل می دهند و دبیر اجرایی و هنری مسابقه نیز برعهده مجتبی آقایی سربرزه است.

گفتنی است سازمان آیسسکو (ISESCO) نهاد فرهنگی، علمی و آموزشی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی مشهد را به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ انتخاب کرده است.