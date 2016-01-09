حجتالاسلام محمدهادی مفتح در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری کرسیهای نظریهپردازی در مجامع علمی همچون حوزه و دانشگاه را برای تولید علم و نوآوریهای علمی، ضروری دانست.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا برگزاری کرسیهای نظریهپردازی در حوزه و دانشگاه با وجود تاکیدهای فراوان مقام معظم رهبری و شخصیتهای دیگر علمی رونق ندارد، به مطالبهگری رهبر معظم انقلاب در این عرصه اشاره کرد و افزود: تا آنجایی که من اطلاع دارم، آئیننامهها و شیوهنامههای برگزاری کرسیهای نظریه پردازی توسط وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری میشد و تغییراتی در ساختارها ایجاد شده که این رویه کمی طبیعی است اما در چند ماه اخیر حرکتهایی برای رونقبخشی به کرسیهای نظریهپردازی انجام شده که حاصل تجربیات چند سال گذشته است.
این استاد حوزه و دانشگاه، نبود بودجه لازم را یکی از دلایل کم فروغ بودن کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره بیان کرد و افزود: این مشکل در سالهای ۹۰ و ۹۱ برای بنده هم اتفاق افتاده بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم حرکتهایی که در یکی دو سال اخیر برای تقویت کرسیهای نظریهپردازی شده را امیدوارکننده دانست و افزود: پرونده کرسی بنده دوباره به جریان افتاده و قرار است پیش کرسیهای دوم و سوم آن برگزار شود.
ترس صاحبان ایده از واکنشهای تند
حجتالاسلام مفتح، ترس از واکنشهای تند علیه صاحبان نظریه و ایده را مانع دیگر شکوفانشدن کرسیهای نظریه پردازی ذکر کرد و اظهار داشت: افرادی که میخواهد حرف نو بزنند و نظریه جدید ارائه بدهند، از اینکه حرف تازه آنها در جامعه علمی واکنشهایی ایجاد کند، خوف دارند. بنابراین رغبتی برای ارائه نظریاتی که در جمعهای خصوصی و حتی در کلاسهای درس مطرح میکنند، ندارند.
به گفته این استاد حوزه و دانشگاه، پذیرش حرف نو و ایده جدید برای عدهای سخت است، بنابراین در برابر این ایدهها مقاومت میکنند.
حجتالاسلام مفتح ابراز امیدواری کرد که با تجربیات گذشته، مشکل ستادی برگزاری کرسیهای نظریهپردازی برطرف شود.
وی ایجاد امنیت علمی برای صاحبان نظریات جدید را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید برای افرادی که نظریات علمی تولید میکنند مشوقهایی در نظر گرفته شود که شجاعت لازم برای بیان ایده و نظریه در آنها به وجود آید و از مقاومتها و مقابلههای علمی نترسند.
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