دبیری به بندرعباس نرفت/ دیدار هفته آخر لیگ برتر فوتسال لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که روز جمعه شهرام دبیری مدیرعامل باشگاه دبیری تبریز تاکید کرده بود تیم فوتسال این باشگاه در هفته آخر لیگ برتر قطعا برابر تیم آذرخش به میدان خواهد رفت، اما بعد از جمعبندی نهایی، مسئولان این تیم تصمیم گرفتند به بندرعباس نروند و در این مسابقه حاضر نشوند.

جواد اصغری‌مقدم سرمربی تیم فوتسال دبیری با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: تعداد نفرات تیم ما بسیار کم است و به خاطر مصدومیت و محرومیت تعدادی از بازیکنانمان را در اختیار نداریم. برای همین نمی‌توانستیم در دیدار برابر آذرخش حاضر شویم. از سوی دیگر نتیجه این مسابقه هیچ تاثیری در جایگاه دو تیم نداشت و مشکلی از این بابت هم نخواهد بود.

سرمربی - بازیکن تیم دبیری درباره ارزیابی‌اش از عملکرد این تیم در لیگ برتر، تاکید کرد: عملکرد ما خوب نه، خیلی خوب بود. هرچند می‌توانستیم جایگاه بهتری هم داشته باشیم ولی در کل خوب بودیم و با توجه به تعداد نفراتی که در اختیار داشتیم، عملکردمان راضی کننده است.

اصغری‌مقدم درباره اینکه آیا سال آینده هم به عنوان بازیکن - مربی در تیم دبیری فعالیت خواهد کرد یا خیر، گفت: من امسال تجربه بسیار خوبی به دست آوردم. با مسئولان باشگاه هم یک جلسه برای سال آینده داشتم و باید یکبار دیگر با هم صحبت داشته باشیم تا برای سال آینده تصمیم نهایی را بگیریم.