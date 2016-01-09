۵۵ هزار مورد نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی زنجان انجام شد

رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه ۵۴ هزار و ۳۹۵ فقره نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان انجام گرفته است، اظهار کرد: در این بازه زمانی هزار و ۹۷مورد پرونده تخلف در این مجمع تشکیل شده که ارزش ریالی این پرونده‌ها یک میلیارد و ۶۶۲ میلیون و ۱۳۷ هزار ریال برآورد شده است.

رئیس مجمع امور صنفی استان زنجان تعداد تخلفات انجام شده در واحدهای صنفی در استان طی ۹ ماه سال جاری را هزار و ۳۹۲ مورد عنوان کرد.

محمدی تعداد شکایات مردمی واصله به سازمان صنفی در ۹ ماه امسال را هزار و ۶۱۸مورد، منجر به تخلف ۴۳۵ مورد و رضایت از شاکی را ۶۷۶ مورد عنوان کرد و گفت: بیشترین تخلفات در حوزه کالا است.

محمدی تصریح کرد: نداشتن پروانه کسب، عدم درج قیمت و نصب نرخ نامه، عدم صدور صورتحساب و گرانفروشی مهم‌ترین تخلفات در این مدت است.

رئیس مجمع امور صنفی استان زنجان گفت: این مجمع برای برقراری آرامش روحی و روانی مردم، نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی را در دستور ویژه کاری خود قرار داده است.

محمدی در پایان یادآور شد: مردم استان زنجان به محض برخورد با هرگونه تخلف از واحدهای صنفی، گزارشات لازم را به سازمان ارائه دهند.