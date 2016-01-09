به گزارش خبرنگار مهر، از تاریخ ۲۸ آذرماه تا ۴ دی ماه ۱۲ هزار و ۱۲۳ نفر در سراسر برای شرکت در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند که روند بررسی احراز صلاحیت آنان از تاریخ ۵ دی در هیات های اجرایی آغاز شد.

هیات های اجرایی به دو شیوه در مورد احراز و یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان به علم می رسند یک شیوه براساس اطلاعاتی است که از مراجع چهارگانه (ثبت احوال، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادستانی کل کشور) بدست می آوردند؛ اما اگر از این مراجع چهارگانه گزارشاتی واصل نشده باشد، هیات های اجرایی براساس تحقیقات محلی شرایط افراد را مورد بررسی قرار می دهند و اگر شرایط آنان با قانون تطبیق نداشته باشد، افراد را حائز شرایط تشخیص نمی دهند.

- انصرافی ها

در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات های اجرایی تعدادی از نامزدها خود از حضور در انتخابات انصراف دادند که تاکنون وزارت کشور امار دقیقی از آنها اعلام نکرده است.

در تاریخ ۱۵ آذر اولین مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان به پایان رسید و هیات های اجرایی نتایج بررسی های خود را به فرمانداری ها اعلام کردند.

- پایان مهلت اعتراض به نتایج بررسی صلاحیت ها در هیات اجرایی

در دومین مرحله از روند احراز صلاحیت کاندیداها، بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات های نظارت شورای نگهبان از ۱۶ دی ماه آغاز شد که این بررسی ها تا ۲۶ دی ماه ادامه دارد. کسانیکه توسط هیات های اجرایی رد صلاحیت شده بودند تا پایان وقت اداری امروز مهلت دارند اعتراض خود را به هیات نظارت استان های خود اعلام کنند.

در ۲۶ دی ماه نتایج بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان، توسط هیات های نظارت به وزارت کشور ابلاغ و وزارت کشور از ۲۷ دی تا ۱۶ بهمن نتایج نهائی را به مراکز اصلی حوزه های انتخابیه اطلاع رسانی می کند.

- زمان اعتراض کسانیکه توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می شوند

پس از آن، کسانیکه توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند به مدت ۲ روز یعنی از ۱۷ بهمن تا ۱۹ بهمن فرصت دارند که اعتراض خود را به نتیجه بررسی صلاحیت شان اعلام کنند.

رسیدگی به این اعتراضات توسط شورای نگهبان هفت روز زمان می‌برد(۲۰ بهمن تا ۲۶ بهمن) و در تاریخ ۲۷ بهمن نتایج نهائی به وزارت کشور ابلاغ می شود لذا فرآیندی برای احراز صلاحیت ها طراحی شده‌ است که داوطلبان رد صلاحیت شده در دو تا سه مرحله می‌توانند برای احقاق حق خود مراجعه کنند و این موضوع اطمینان بیشتری به نامزدها می‌دهد که حقوق خود را در چارچوب قانون استیفا کنند.

- ۲۸ بهمن، اعلام رسمی نامزدهای انتخابات مجلس

در تاریخ ۲۸ بهمن نیز اسامی نهائی نامزدهای انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط فرمانداری های سراسر کشور آگهی و منتشر خواهد شد.

- ۲۹ بهمن آغاز تبلیغات نامزدهای مجلس

نامزدهای انتخاباتی نیز از تاریخ ۲۹ بهمن تا ۵ اسفند به مدت یک هفته فرصت تبلیغات دارند.

- مراحل بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان

در پنجمین دوره انتخابات خبرگان نیز ۸۱۸ نفر ثبت نام کردند که بررسی صلاحیت‌های داوطلبان این انتخابات توسط شورای نگهبان از تاریخ ۶ دی ماه آغاز شده است و تا ۵ بهمن ماه ۹۴ ادامه خواهد داشت که برگزاری آزمون کتبی یکی از مراحل احراز صلاحیت داوطلبان است.

- بررسی صلاحیت ۳۰ روزه خبرگان

پس از بررسی ۳۰ روزه صلاحیت داوطلبان انتخابات خبرگان؛ ۵ روز برای ابلاغ صلاحیت‌ها و جمع‌آوری اعتراضات در نظر گرفته شده که از تاریخ ۵ بهمن ماه تا ۱۰ بهمن ماه ۹۴ خواهد بود.

رسیدگی مجدد به درخواست رد صلاحیت‌شدگان توسط شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ظرف ۱۰ روز از تاریخ یازدهم بهمن ماه تا بیستم بهمن ماه ۹۴ انجام می‌شود.

- ۲۲ بهمن آغاز تبلیغات خبرگان

اسامی کلیه داوطلبان تائید صلاحیت شده هر استان توسط فرمانداری‌ها در تاریخ ۲۱ بهمن اعلام عمومی می‌شود. تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان هم به مدت دو هفته از تاریخ ۲۲بهمن آغاز و تا ۱۴ روز یعنی ۵ اسفند ادامه خواهد داشت.