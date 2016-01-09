۱۵ کشور برای حضور در مسابقات کشتی جام تختی اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام جهان پهلوان تختی به عنوان مرحله اول انتخابی تیم ملی برای حضور در المپیک برزیل روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه آزادی تهران برگزار می شود.

ارمنستان، اوکراین، مجارستان، بلاروس، آذربایجان و مغولستان از جمله کشورهای مطرحی هستند که در کنار تاجیکستان، مراکش، الجزایر و ترکمنستان حضور آنها در این رقابت ها در رشته های آزاد و فرنگی قطعی شده است. ضمنا کشورهای استونی، بلاروس، مولداوی، گرجستان، لهستان، اوکراین، صربستان و هلند در مسابقات پهلوانی حضور می یابند.

روس ها نیز اعلام کرده اند در رقابتهای کشتی آزاد و پهلوانی شرکت خواهند کرد که قرار است، آمادگی قطعی خود را بزودی اعلام کنند. اسامی نهایی تیم های شرکت کننده در مسابقات جام تختی تا اواسط هفته جاری اعلام می شود.