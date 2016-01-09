  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۳۲

روس‌ها در راه تهران؛

۱۵ کشور برای حضور در مسابقات کشتی جام تختی اعلام آمادگی کردند

۱۵ کشور برای حضور در مسابقات کشتی جام تختی اعلام آمادگی کردند

۱۵ کشور تاکنون برای حضور در رقابتهای بین المللی کشتی جام تختی اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام جهان پهلوان تختی به عنوان مرحله اول انتخابی تیم ملی برای حضور در المپیک برزیل روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه آزادی تهران برگزار می شود.

ارمنستان، اوکراین، مجارستان، بلاروس، آذربایجان و مغولستان از جمله کشورهای مطرحی هستند که در کنار تاجیکستان، مراکش، الجزایر و ترکمنستان  حضور آنها در این رقابت ها در رشته های آزاد و فرنگی قطعی شده است. ضمنا کشورهای استونی، بلاروس، مولداوی، گرجستان، لهستان، اوکراین، صربستان و هلند در مسابقات پهلوانی حضور می یابند.

روس ها نیز اعلام کرده اند در رقابتهای کشتی آزاد و پهلوانی شرکت خواهند کرد  که قرار است، آمادگی قطعی خود را بزودی اعلام کنند. اسامی نهایی تیم های شرکت کننده در مسابقات جام تختی تا اواسط هفته جاری اعلام می شود.

کد مطلب 3020407

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها