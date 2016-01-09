به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، محمود طالقانی گفت: در سفرهای استانی دولت‌های نهم و دهم برای تعدادی از استان‌ها ایجاد این نوع موزه تصویب شد که متاسفانه هیچیک از آنها حتی به مرحله مطالعات مقدماتی هم نرسید.

بنیانگذار موزه روستایی گیلان افزود: در دولت یازدهم مطالعات ایجاد موزه میراث روستایی حوزه فرهنکی- معماری شرق دریای مازندران (گلستان) به سفارش پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و پشتیبانی مهندس سید محمد بهشتی توسط پژوهشکده تحقیقات کار بردی فرهنگ ایرانی دانشگاه تهران به پایان رسید.

طالقانی تأکید کرد :در مراسمی رسمی با حضور معاون اول رئیس جمهوری، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استاندار و جمع دیگری از مسئولان کشوری و استانی در ۱۳مرداد سالجاری عملیات اجرایی آن اعلام شد که با وجود این و به رغم تخصیص بودجه یک میلیارد تومانی برای سال ۹۴ تاکنون هیچ اقدام عملی برای اجرای این پروژه انجام نشده است .میدوارم سرانجام با دخالت رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موانع و مشکلات اداری که بعضا غیر واقعی و مصنوعی هستند از سر راه اجرای این پروژه برداشته شود زیرا در غیر این صورت این پروژه هیچگاه به سرانجام نخواهد رسید.

بنیانگذار موزه روستایی گیلان در زمینه دلیل و چگونگی ایجاد این موزه و باتاکید بر ضرورت ایجاد این نوع موزه‌ها گفت: پس از فاجعه زمین لرزه رودبار در خرداد ۱۳۶۹ برای نخستین بار در کشور مجموعه تحقیقاتی با هدف شناسایی اثرات اقتصادی - اجتماعی و فرهنکی ناشی از زمین لرزه انجام گرفت. نتایج این پژوهش‌ها نشان داد که زیر ساختهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی همانند مناطق شهری کشور از همان دهه ها اول قرن بیستم به بهانه پیشرفت و خروج از عقب افتادگی به شدت آسیب دیده یا تخریب شدند. فاجعه‌های طبیعی مانند زمین لرزه، سیل، طوفان و... تنها در یک مقطع و مکان خاص این تخریب‌ها را تشدید کردند .

طالقانی افزود: تجارب گذشته در داخل و خارج از کشور بیانگر این واقعیت است که حفظ و صیانت از میراث فرهنگی در مناطق روستایی در زادگاه اصلی خودش عملا غیر ممکن است. لذا ایده ایجاد نخستین موزه روستایی کشور در پارک جنگلی سراوان شکل گرفت تا بتواند در محیطی جذاب به معرفی میراث فرهنگ روستایی گیلان بپردازد .

او با اشاره به شروع کار نخستین کارگاه با وقفه ای طولانی در اردیبهشت ۱۳۸۴ گفت:در سال ۱۳۸۵اولین روستای مربوط به حوزه فرهنگی- معماری جلکه شرق گیلان به بهره برداری رسید و از آن به بعد هر سال یک روستا ساخته شد.

طالقانی، موزه میراث روستایی گیلان را در نوع خودنخستین در ایران دانست که در پارک جنگلی سراوان در ۱۷ کیلو متری رشت- قزوین، کمربندی سراوان- فومن واقع شده است.

وی با اشاره به وجود ۹حوزه فرهنگی - معماری شناسایی شده در گیلان تصریح کرد که برای هر یک از این حوزه ها در محل موزه محوطه ای در نظر گرفته شده است که علاوه بر تنوع معماری- فرهنگی، شیوه زندگی سنتی گذشته نزدیک در روستاهای استان گیلان به نمایش گذاشته شده است.

طالقانی با اشاره به استقرار این موزه در ۴۵هکتار افزود: تا کنون ۷روستا در این موزه به بهره برداری رسیده و ۲ روستا در دست ساخت است.

وی برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و پوشاک محلی، معرفی غذاهای سنتی، اجرای موسیقی محلی، بازی های و نمایش های سنتی و ...را از جمله فعالیت های این موزه برشمرد. با راه اندازی این پروزه بیش از ۱۲۰ فرصت شغلی ایجاد شده بود که متاسفانه بیش از نیمی از آن در دولت دهم تعدیل شد.

طالقانی درادامه از راه اندازی سایت معماری چوب ملل در آینده نزدیک در موزه روستایی گیلان خبر داد و گفت: در تلاش هستیم نمونه ای از معماری چوب را از تمامی نقاط دنیا جمع آوری کرده و در سایت موزه به نمایش بگذاریم تا بازدید کنندگان امکان مقایسه انواع معماری چوب ملل را داشته باشند.

بنیانگذار موزه روستایی گیلان درپایان ایجاد این نوع موزه ها را در همه حوزه های فرهنگی کشور برای برون رفت از بحران فرهنگی بویژه برای کودکان، نوجوانان و جوانان امری ضروری و لازم اعلام کرد .