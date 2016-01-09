به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشست های نقد و بررسی ادبی مجموعه یادمان شهدای هفتم تیر در روز سه شنبه ۲۲دی کتاب «حا سین نون» نوشته سیدعلی شجاعی با حضور وجیهه علی اکبری سامانی، رضا رسولی و اجرای احمد شاکری مورد کنکاش و بررسی قرار می گیرد.

شجاعی که پیش از این نیز در نگارش رمان‌هایی با تم مذهبی با مخاطب خود مواجه شده است، در این رمان به روایتی ویژه و بدیع از زندگی امام حسن مجتبی (ع) در فاصله سال‌های پس از شهادت حضرت علی(ع) تا شهادت امام حسن (ع) توجه نشان داده است و سعی کرده با خلق زاویه دید تازه، به بیان جدیدی از زندگی این امام معصوم دست پیدا کند.

نویسنده، این رمان ۱۶۰ صفحه‌ای را در ۱۶ فصل نوشته است که عناوین هر فصل از آن به ترتیب از حروف سازنده عبارت «حسن منی و انا من حسن.» شروع می‌شود.

این برنامه از سلسله نشست های نقد و کتاب انجمن ادبیات داستانی سازمان بسیج هنرمندان بوده که با مشارکت یادمان شهدای هفتم تیر «سرچشمه» برگزار خواهد شد.

لازم به یادآوری است مراسم راس ساعت ۱۵ در محل یادمان شهدای هفتم تیر «سرچشمه» به نشانی: میدان بهارستان نرسیده به چهارراه سرچشمه انتهای کوچه شهید صیرفی پور برگزار می شود و ورود برای عموم علاقه مندان رایگان است.