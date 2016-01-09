۲۶ پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی زنجان تشکیل شد

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی را رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه عنوان کرد و افزود: این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می دهد.

وی رسیدگی به تخلفات اعم از گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف کنندگان انجام می شود را از جمله وظایف این اداره عنوان کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به اینکه اداره تعزیرات با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و اصناف بازرسی لازم را از واحدهای صنفی دارد، گفت: در این راستا در شب یلدا اکیپ هایی ویژه در استان و شهرستانها بازرسی لازم را داشتند.

ممیزی گفت: در این راستا ۲۶ پرونده متخلف به علت گران فروشی در شب یلدا در تعزیرات حکومتی استان زنجان تشکیل شده ولی هنوز ارزش ریالی این پرونده ها مشخص نشده است.

وی افزود: میوه فروشان و آجیل فروشان بیشترین تخلفات را در شب یلدا داشتند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان تصریح کرد: این اداره صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی را دارد و بر اساس ماده ۱۸ قانون، تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی و اعمال مجازات را دارد.

ممیزی در خاتمه تاکید کرد: تخلفاتی که در مرجع دولت انجام می گیرد و اجحافی که در حق مردم شود مدیر آن مجموعه از قبل تخلف مبلغی را کسب کند براساس مجازات قانونی مقرر شده مدیر آن مجموعه از خدمت منفصل می شود.