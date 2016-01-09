به گزارش خبرنگار مهر، بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی هر چند منجر به افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی و میعانات گازی در کشور شده اما پیشی گرفتن عرضه از تقاضا و اوضاع آشفته بازار نفت، وضعیت صادرات میعانات گازی کشور را بحرانی کرده است.

بحران در صادرات میعانات گازی و افزایش ذخیره سازی این محصول حتی مورد تایید مسئولان شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته به طوری‌که سیدمحسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران هفته گذشته در گفتگویی با سایت وزارت نفت با بیان اینکه هم اکنون میزان قابل توجهی از میعانات گازی ایران هم اکنون روی آب وجود دارد که بلافاصله بعد از لغو تحریم‌ها به فروش می‌رسد، گفته است: مذاکره درباره فروش این میزان میعانات گازی هم اکنون در حال انجام است و برخی گفتگوها نیز در آستانه امضای قرارداد است.

از سوی دیگر براساس برآوردهایی که توسط برخی از رسانه‌های داخلی و خارجی انجام شده، هم اکنون حجم میعانات گازی ذخیره سازی شده ایران بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون بشکه تخمین زده می شود.

همزمان با مشکلات متعدد پیش روی فروش و صادرات میعانات گازی کشور، برخی از مقامات نفتی از فروکش کردن خطر توقف تولید گاز در فازهای پارس جنوبی به دلیل تکمیل مخازن ذخیره‌سازی این محصول در عسلویه خبر می دهند.

سیدپیروز موسوی با اشاره به ثبت یک رکورد جدید به منظور صادرات میعانات گازی ایران، گفت: برای نخستین بار امکان پهلوگیری و بارگیری برای سه فروند کشتی نفتکش برای صادرات میعانات گازی در پایانه گاز عسلویه فراهم شد.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اعلام اینکه به منظور جلوگیری از تاخیر در بارگیری کشتی‌های نفتکش و تحمیل هزینه دموراژ و همچنین اختلال در تولید گاز کشور، با وجود شرایط جوی نامساعد در خلیج فارس امکان پهلوگیری همزمان سه کشتی نفتکش فراهم شد، تصریح کرد: از این رو با انجام این عملیات حدود ۸۰۰ هزار تن از میعانات گازی ایران پس از بارگیری در کشتی‌‌های نفتکش روانه بازار شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در این عملیات ویژه بندری، بارگیری سه کشتی نفتکش اقیاونوس پیما و سوئز ماکس با گوی‌های شناور و قدرت ریسک پذیری بالایی انجام شد، بیان کرد: در شرایط فعلی در کمتر پایانه نفت و گازی در جهان چنین عملیاتی انجام می شود، ضمن اینکه در پایانه عسلویه نیز از بدو تاسیس این عملیات برای اولین بار انجام شده است.

وی با یادآوری اینکه بارگیری کشتی‌های نفتکش با استفاده از گوی شناور منجر به ارتقای توان عملیاتی صادرات میعانات گازی ایران در پایانه گاز عسلویه خواهد شد، تاکید کرد: با توجه به تکمیل بودن ظرفیت مخازن ذخیره سازی میعانات گازی در عسلویه سرعت و دقت لازمه اجرای این عملیات بود به نحوی‌ که تاخیر در اجرای بارگیری ممکن بود که منجر به سر ریز شدن مخازن میعانات گازی عسلویه شود و قطع تولید گاز را به همراه داشته باشد.

مدیر عامل شرکت پایانه های نفتی ایران خاطرنشان کرد: عملیات پهلودهی سه فروند کشتی نفتکش غول پیکر از طریق گوی شناور در عسلویه با ثبت یک رکورد جدید در مدت زمان کمتر از ۱۲ ساعت انجام شد.

در همین حال، مهدی یوسفی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هفته گذشته از صادرات بیش از ۹ میلیون و ۳۸ هزار تن میعانات گازی از پایانه گاز عسلویه در طول ۹ ماهه نخست سال جاری خبر داده بود.

به گزارش مهر، در بین کشورهای عضو اوپک در سال ۲۰۱۵ میلادی، ایران، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی، تنها کشورهایی بودند که موفق شدند تولید روزانه مایعات و میعانات گازی خود را افزایش دهند.

ایران با افزایش ۳۳ هزار بشکه‌ای و تولید روزانه ۶۶۵ هزار بشکه میعانات گازی، یکی از از بزرگترین کشورهای تولید کننده میعانات گازی در بین اوپکی‌ها تا پایان نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی به شمار می‌رود.