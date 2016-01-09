گزارش جدید بانک مرکزی از ارزانی و گرانی کالاها

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۱۱/ ۱۰ / ۱۳۹۴ را اعلام کرد که بر اساس آن قیمت ۷ گروه کالایی افزایش، قیمت ۲ گروه کالایی کاهش و نرخ دو گروه کالایی نیز نسبت به هفته قبل از آن ثابت اعلام شد.

بر این اساس قیمت گروه تخم مرغ ۰.۱ درصد، برنج ۰.۲ درصد، حبوب ۲.۳ درصد، میوه های تازه ۲.۷ درصد، سبزی های تازه ۱.۸ درصد، گوشت قرمز ۰.۸ درصد و چای ۱.۴ درصد در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل از آن افزایش و قیمت گروه های کالایی گوشت مرغ ۲.۳ و روغن نباتی ۰.۱ درصد کاهش یافته و نرخ دو گروه لبنیات و قند و شکر ثابت مانده است.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۰.۲ درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل ۰.۱ درصد افزایش یافت و شانه‌ای ۹۵.۰۰۰ الی ۱۱۵.۰۰۰ ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی بدون تغییر بود و قیمت برنج داخله درجه یک معادل ۰.۲ درصد و برنج داخله درجه دو ۰.۴ درصد افزایش داشت. در گروه حبوب، بهای همه اقلام این گروه بین ۰.۷ درصد تا ۱۴.۰ درصد افزایش یافت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، تمام اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌ گردید. میوه فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه قیمت سیب قرمز و سیب زرد لبنان به ترتیب معادل ۱.۹ درصد و ۰.۱ درصد، نارنگی ۱۴.۷ درصد و انگور ۲.۵ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۳.۹ درصد کاهش داشت.

در گروه سبزی‌های تازه قیمت گوجه فرنگی معادل ۱.۴ درصد، لوبیا سبز ۰.۹ درصد و سبزی‌های برگی ۰.۴ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۱.۱ درصد تا ۱۵.۶ درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۰.۵ درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۱.۱ درصد افزایش و بهای گوشت مرغ ۲.۳ درصد کاهش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت چای خارجی معادل ۱.۴ درصد افزایش ولی بهای روغن نباتی جامد ۰.۳ درصد کاهش یافت. قیمت قند، شکر و روغن نباتی مایع ثابت بود.

تغییرات قیمت ها در یکسال اخیر

براساس گزارش بانک مرکزی قیمت گروه لبنیات ۸.۲ درصد، تخم مرغ ۱۲.۴ درصد، برنج ۴.۹ درصد، حبوب ۲۸.۴ درصد، سبزی های تازه ۵.۳ درصد، گوشت قرمز ۹.۳ درصد، قند و شکر ۱۰.۸ درصد چای ۵.۲ درصد و روغن نباتی ۰.۴ درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل افزایش و قیمت دو گروه میوه های تازه ۴.۱ درصد و گوشت مرغ ۱۱.۳ درصد کاهش یافته است.