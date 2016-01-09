کشف مواد مخدر در استان زنجان ۳۰ درصد افزایش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مختار شیرمحمدی ظهر شنبه در جلسه مبارزه با مواد مخدر در شهرستان سلطانیه افزود: در استان زنجان مبارزه و مقابله با مواد مخدر به خوبی توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر اجرا می‌شود و مردم به‌محض مشاهده هرگونه موردی در بحث مواد مخدر با سامانه ۱۲۸ تماس بگیرند.

وی اظهار کرد: استان زنجان معتاد متهاجر ندارد و این ستان در کشور کمترین معتاد متهاجر را دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در بحث مبارزه با مواد مخدر باعث می‌شود پلیس بهتر بتواند در بحث مقابله و مبارزه با مواد مخدر مأموریت های خود را به خوبی انجام بدهد.

شیرمحمدی تأکید کرد: زنجان پاک‌ترین استان کشور در بحث مواد مخدر است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان افزود: مواد مخدر از دغدغه های مردم استان است و خوشبختانه پلیس مبارزه با مواد مخدر طی ۹ ماه سال جاری در بیش از ۸۷ مرحله طرح‌های پاک‌سازی را انجام‌ داده است.

وی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی کشف مواد مخدر در استان زنجان، گفت: برخورد جدی با سوداگران مرگ از اولویت‌های این پلیس است.

شیر محمدی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه درمجموع ۹۶۶ هزار و ۸۳۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر توسط این پلیس کشف‌شده است که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.



سرهنگ شیرمحمدی تصریح کرد: طی این مدت مقدار یک تن و ۳۳۱ کیلوگرم پیش ساز مواد مخدر صنعتی نیز در استان کشف شد، که از این حیث نیز کشفیات ۹۳۱ درصد افزایش داشته است.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر زنجان همچنین به انهدام ۲۳ باند حرفه‌ای تهیه و توزیع مواد مخدر اشاره و تصریح کرد: در این زمینه دو هزار و ۱۴۱ قاچاقچی حرفه‌ای دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.



وی برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر را ازجمله اولویت‌های این پلیس عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه فعالیت و پرسه زنی خرده‌فروشان مواد مخدر در اماکن عمومی ازجمله پارک‌ها موجب ایجاد احساس ناامنی در بین شهروندان می‌شود، برخورد با خرده‌فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر به‌عنوان یکی از اولویت‌های پلیس است و در این راستا از ابتدای سال جاری تعداد دو هزار و ۶۲۳ خرده‌فروش دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شده‌اند.



شیر محمدی همچنین به اجرای ۸۵ طرح در نقاط مختلف استان زنجان با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: طرح‌های مذکور باهدف ناامن کردن فضا برای توزیع کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر، ارتقاء امنیت اجتماعی و افزایش احساس امنیت در بین شهروندان انجام می‌شود.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان تصریح کرد: وقوع جرائم توسط معتادان بیشتر است و متأسفانه معتادان در بحث ارتکاب جرم بیشتر نقش دارند.



شیرمحمدی گفت: پلیس استان زنجان در راستای مبارزه با خرده‌فروشان طرح‌های مقابله‌ای را اجرا کرده و در مناطق آسیب‌پذیر نیز مأموریت های خود را اجرا کرده است.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان افزود: شیوع مواد مخدر در هر جامعه آسیب‌های فراوانی را به همراه دارد که علاوه بر خسارت‌های اقتصادی، ایجاد بی‌هویتی ملی و دینی در معتادان، زیان‌های اجتماعی، فروپاشی خانواده‌ها، بروز مشکلات را باعث می‌شود.



شیرمحمدی تأکید کرد: بیشتر مواد مخدر کشف‌شده از قاچاقچیان طی سال جاری مربوط به مواد مخدر سنتی است.



وی یاد آور شد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر نیازمند عزم ملی است و همکاری دستگاه‌های متولی نقش تعیین‌کننده‌ای در این خصوص دارد و برای پیشگیری از گرایش جوانان به دام اعتیاد نظارت والدین بر فرزندان خود ضرورت دارد.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان، تصریح کرد: مواد مخدر زمینه‌ساز بسیاری از جرائم در جامعه بوده و بسیاری از سرقت‌های خرد که رخ می‌دهد توسط افراد معتاد انجام می‌شود.



شیرمحمدی در خاتمه افزود: نیروی انتظامی استان زنجان در مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر جدی است و موفقیت‌های خوبی درزمینه کشف، دستگیری قاچاقچیان و انهدام باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان زنجان کسب کرده است.