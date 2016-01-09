آغازرسیدگی به شکایت داوطلبان ردصلاحیت شده مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ذکااسدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طبق تقویم انتخاباتی امروز ۱۹ دی ماه آخرین روز اعلام شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده به هیئت نظارت استان کرمان است، گفت: رسیدگی به شکایت این افراد از فردا ۲۰ دی ماه آغاز می شود و تا ۲۶ دی ماه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در هیئت نظارت صلاحیت داوطلبان مورد بررسی قرار می گیرد و حتی ممکن است افرادی که صلاحیت آنها تایید شده است بعد از بررسی در هیئت نظارت استان کرمان رد صلاحیت شوند.

افزایش ۱۲۸ درصدی آمار داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی

ذکااسدی از افزایش ۱۲۸ درصدی شمار داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان کرمان خبر داد و افزود: ۲۶۷ نفر برای این دوره از انتخابات در استان کرمان ثبت نام کرده اند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان یادآور شد: در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۶۱ نفر و در نهمین دوره نیز ۱۱۷ نفر برای نمایندگی مردم استان کرمان در مجلس شورای اسلامی نام نویسی کردند.

وی تعداد واجدان شرایط رای دادن استان کرمان در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی را یک میلیون و ۷۶۲ هزار و ۸۵۵ نفر و در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را یک میلیون و ۸۲۲ هزار و ۵۸۳ نفر عنوان و تصریح کرد: یک میلیون و ۹۵۸ هزار و ۹۱۱ نفر در استان کرمان واجد شرایط رای دادن در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هفتم اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.