محکومیت اعدام شیخ نمر از سوی ۱۱۴ سازمان عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۱۴ سازمان از ۱۲ کشور عربی ضمن محکومیت اعدام شیخ نمر و اقدامات عربستان علیه فعالان سیاسی در این کشور، از سوء استفاده‌های سیاسی رژیم سعودی در اعدام فعالان ابراز نگرانی کردند.

این سازمان‌ها عنوان کردند که شیخ نمر زندانی راه آزادی و انسانیت بود که با اهداف سیاسی و به دلیل اینکه خواستار احقاق حقوق شهروندان سعودی بود اعدام شد.

آنان هم‌چنین به بی‌توجهی جهان به بحران حقوق بشر در عربستان انتقاد کردند و از مسئولان رژیم آل‌سعود خواستند سیاست پاک‌سازی مخالفان و دادگاه‌های ظالمانه را پایان دهند.