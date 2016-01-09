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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۵۳

محکومیت اعدام شیخ نمر از سوی ۱۱۴ سازمان عربی

محکومیت اعدام شیخ نمر از سوی ۱۱۴ سازمان عربی

۱۱۴ سازمان حقوقی و مدنی از ۱۲ کشور عربی، اعدام شیخ نمر و بحران حقوق بشر را در عربستان محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۱۴ سازمان از ۱۲ کشور عربی ضمن محکومیت اعدام شیخ نمر و اقدامات عربستان علیه فعالان سیاسی در این کشور، از  سوء استفاده‌های سیاسی رژیم سعودی در اعدام فعالان ابراز نگرانی کردند.

 این سازمان‌ها عنوان کردند که شیخ نمر زندانی راه آزادی و انسانیت بود که با اهداف سیاسی و به دلیل اینکه خواستار احقاق حقوق شهروندان سعودی بود اعدام شد.

آنان هم‌چنین به بی‌توجهی جهان به بحران حقوق بشر در عربستان انتقاد کردند و از مسئولان رژیم آل‌سعود خواستند سیاست پاک‌سازی مخالفان و دادگاه‌های ظالمانه را پایان دهند.

کد مطلب 3020441

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