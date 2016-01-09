به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت منطقه زاهدان، دادخدا اعتصامی در این باره اظهار داشت: با اجرای طرح درجهبندی جایگاههای اختصاصی منطقه زاهدان در شش ماهه دوم امسال، بیش از نیمی از این جایگاهها موفق به کسب رتبه ممتاز شدند.
وی افزود: در اجرای طرح درجهبندی جایگاهها اختصاصی که به منظور تعیین سطح کمی و کیفی ارائه خدمات مجاری عرضه در نیمه دوم امسال انجام شد، ۴۲ جایگاه عرضه سوخت مورد ارزیابی قرار گرفتند و مستحق دریافت کارمزد شدند.
اعتصامی با اشاره به وضعیت مطلوب ارائه خدمات در جایگاههای عرضه سوخت تعداد جایگاههای درجه یک را هفت باب، درجه دو را پنج باب و درجه سه را سه باب اعلام کرد و پنج باب جایگاه را نیز حائز کسب درجه پایه برشمرد.
وی یاد آور شد: در طرح درجهبندی جایگاههای اختصاصی طی دو نوبت در سال؛ همه جایگاههای منطقه از نظر نحوه عرضه سوخت، تجهیزات مکانیکی، وضعیت محوطه و ساختمان جایگاه، ارائه خدمات جانبی، تکریم ارباب رجوع و سطح ایمنی مورد ارزیابی و درجهبندی قرار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیستان و بلوچستان به سبب وسعت زیاد دارای دو شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان و چابهار است.
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