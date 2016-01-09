پروژه انتقال زندان سبزوار اسیر تامین منابع مالی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهریور ماه سال ۹۱نماینده مردم شهرستان های سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی خبر از انتقال زندان سبزوار به خارج از شهر داد.

علی سبحانی فر در حاشیه بازدید از زندان سبزوار در شهریور سال ۱۳۹۱ عنوان کرد: این زندان با سطح استاندارد های لازم فاصله دارد و علاوه بر تجدید نظر در بودجه سالانه باید فضایی جدید برای آن در نظر گرفت.

با وجود اینکه افزون بر سه سال از این خبر مسرت بخش و تصمیمات دولتمردان برای انتقال این زندان به خارج از شهر و احداث ساختمانی جدید می گذرد اما رییس زندان سبزوار انتقال این زندان را منوط به تامین اعتبار و در خوش بینانه ترین حالت تا سال ۱۴۰۰ موکول می کند.

انتقال زندان سبزوار ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

در همین رابطه رئیس اداره زندان سبزوار در گفت و گو با مهر اظهار کرد: آغاز عملیات اجرایی زندان جدید منوط به تخصیص اعتبار است.

علی اکبر خرمی بیان کرد: زندان سبزوار جزو طرح های ملی است به لحاظ اینکه ساختمان زندان ها طبق برنامه ریزی سازمان باید به خارج از محدوده شهرستان های هدایت شود زمینی بالغ بر ۵۰ هکتار توسط سازمان زندان های کشور برای احداث این طرح پیش بینی شده است.

وی افزود: مشاور این پروژه انتخاب و نقشه های آن نیز طراحی شده است و لذا مقدمات اولیه کار با تسطیح زمین و همچنین محصور سازی محوطه انجام شده است.

وی بیان کرد: این طرح نیازمند صرف هزینه ۱۰ میلیارد تومانی است در صورتی که سازمان زندان ها اعتبار ساخت این طرح را تامین نماید به زودی عملیات عمرانی شروع خواهد شد.

خرمی بیان کرد: طبق طراحی های ارائه شده در این سایت فضای استاندارد ورزشی، کلاس های فرهنگی، بهداشتی، کانون اصلاح و تربیت و سایر نیاز ها طراحی شده است.

وی بیان کرد: در صورت تامین اعتبار و با توجه به گستره پروژه لذا احداث این پروژه حداقل به پنج سال زمان نیاز دارد.

به گفته خرمی با ساخت این پروژه که در ۱۳ کیلومتری شهر سبزوار واقع شده، ساختمان فعلی زندان که هم اکنون در مرکز شهرستان است با تغییر کاربری به مرکز فرهنگی تبدیل خواهد شد.