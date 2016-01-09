به گزارش خبرنگار مهر، فضل اللهی مدیر روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان صبح شنبه در جلسه ستاد دهه فجر لرستان اظهار داشت: برنامه های کمیته همیاری تشکل های مردمی ستاد دهه فجر استان دیدار با خانواده های ایثارگران انقلاب اسلامی را در دستور کار خود قرارداده است.

وی برگزاری گفتمان های فرهنگی برای پرسنل و خانواده های تحت حمایت کمیته امداد را از دیگر برنامه های دهه فجر دانست و عنوان کرد: برنامه های ورزشی و پیاده روی، همایش برای جوانان و بانوان و آشنایی آنها با انقلاب اسلامی دیگر برنامه کمیته امداد در ایام دهه فجر است.

مدیر روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان به اعزام اکیپ های درمانی و بهداشتی در ایام دهه فجر اشاره کرد و ادامه داد: اعضایی برای کمیته ها تعریف شده اما بسیاری از دستگاه های اجرایی از چندین سال گذشته شرکت نمی کنند و عدم شرکت آنها به استانداری و ستاد دهه فجر اعلام شده اما هنوز هم حضوری ندارند.

فضل اللهی تصریح کرد: اعتبار برنامه های دهه فجر مشخص نشده و اعضای کمیته ها از نبود اعتبار صحبت می کنند و برخی دستگاه ها مجبور می شوند اعتبارات را از سایر سرفصل ها تامین کنند.

همچنین گل مرادی مدیر روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: جشن پرواز بادبادک ها در روز ۱۲ بهمن همزمان در همه شهرستانهای استان برگزار خواهد شد.

وی به برگزاری هفتمین جشنواره استانی سرودهای انقلابی اشاره کرد و افزود: برگزاری ایستگاه های ادبی و نقاشی با موضوع پیروزی انقلاب، برگزاری مسابقه ادبی طنز با موضوع فرار شاه، برگزاری مسابقه کتابخوانی کتاب دانستنی های انقلاب برای کودکان و نوجوانان و برگزاری مسابقه کارت پستال سازی دیگر برنامه های کانون پرورش فکری کودکان لرستان در ایام دهه فجر است.

مدیر روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان لرستان به برپایی نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی، هنری و ادبی اشاره کرد و ادامه داد: اجرای نمایش با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی، مسابقه ساخت پرچم جمهوری اسلامی با ابزارهای مختلف، مسابقه خورشید تنها نیست و همایش معرفی شخصیت های انقلابی در شهرستان دورود از دیگر برنامه های کانون پرورش فکری کودکان لرستان در ایام دهه مبارکه فجر است.

گل مرادی تصریح کرد: غبارروبی مزار شهدا، نقد کتب انقلابی، جشن انقلاب در روستاهای استان، نشست دین لازمه زندگی است در اشترینان، مسابقه عکاسی کودک از نگاه کودک و ایستگاه نقاشی و حرکت پرچم بزرگ در روز ۲۲ بهمن از دیگر برنامه های ما در ایام دهه مبارکه فجر است.