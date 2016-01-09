حسین بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: تب مالت بیماری مشترک میان انسان و دام است که از طریق مصرف لبنیات غیر پاستوریزه به انسان منتقل می‌شود.

وی درمان بیماری تب مالت را سخت و دشوار عنوان کرد و افزود: این بیماری در مناطق روستایی علاوه بر شیر غیرپاستوریزه، به وسیله کمک به حیوان به هنگام زایمان و دست زدن از طریق منافذ پوست قابل انتقال است.

کارشناس مسئول اپیدمیولوژی دامپزشکی استان قم با اشاره اجرای طرح واکسیناسیون بروسلوز در استان قم، افزود: این طرح در دام‌های سبک مانند گوسفند و بز و دام‌های سنگین اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح واکسیناسیون بروسلوز به صورت رایگان، افزود: دامداران می‌توانند با مراجعه به دامپزشکی و بخش خصوصی نسبت به واکسیناسیون دام‌ها اقدام کنند.

بختیاری زاده بیان کرد: بیش از ۶ هزار گاو و بیش از پنج هزار گوساله در این طرح واکسیناسیون تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی گفت:‌ خطرناک‌ترین بیماری مشترک میان انسان و حیوان بیماری هاری، تب مالت و مشمشه است.