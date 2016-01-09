تیم بسکتبال شهرکرد قهرمان استان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت بسکتبال چهارمحال و بختياري، سید نعیم امامی با اشاره به قهرمانی تیم شهرکرد (ج) در رقابت های قهرمانی بسکتبال استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در پایان این رقابتها تیم های جوانان شهرکرد (الف) و نوجوان شهرکرد نیز به ترتیب دوم وسوم شدند.

وی افزود: تیم های برتر این دیدار ها در صورت برگزاری رقابت های ملی، به عنوان تیم برتر استان چهارمحال و بختیاری معرفی می شوند.

رئیس هیئت بسکتبال استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در این رقابتها ۱۳ تیم در دو گروه از سراسر استان در رده سنی نوجوانان و جوانان به صورت سه نفری، به مدت دور روز در ۴۰ دیدار رقابت کردند.