۳۰ هکتار از جنگل های گیلان دچار آتش سوزی شد

داوود زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی دو روز گذشته ۳۱ مورد آتش سوزی در جنگل های گیلان رخ داده است، اظهار کرد: متاسفانه بی احتیاطی عده ای از کشاورزان و گردشگران در مناطق جنگلی استان منجر به وقوع آتش سوزی در اراضی جنگلی استان شد که به ۳۰ هکتار از این مناطق آسیب وارد کرد.

وی با اشاره به سطحی بودن این آتش سوزی‌ها گفت: خوشبختانه عملیات اطفای این حریق ها که با تلاش نیروهای منابع طبیعی، مردمی، بسیج و فرمانداری‌ها و آتش نشانی همراه بود با موفقیت و به طور کامل انجام شده است.

زارع افزود: جنگل‌های لاهیجان، سیاهکل، اطراف رشت، صومعه سرا، شفت و ماسال از جمله مناطقی هستند که طعمه حریق شده اند.

وی تصریح کرد: اکیپ های کارشناسی براي برآورد خسارات و مساحت یابی دقیق به محل های آتش سوزی اعزام شده اند.

گفتني است؛ سرایت آتش از ضایعات سوزانده شده در باغ های کشاورزی توسط کشاورزان و روشن کردن آتش در حریم جنگل ها توسط گردشگران از مهمترین دلایل بروز این حریق ها بوده است.

آتش سوزی در ۳۰ هکتار از اراضی جنگلی گیلان در حالی رخ داد که طی ۴۸ ساعت گذشته سازمان هواشناسی، راه و شهرسازی، آتش نشانی و منابع طبیعی استان بارها درباره وقوع آتش سوزی در جنگل ها به دلیل وزرش باد گرم به شهروندان و گردشگران هشدار داده بودند.