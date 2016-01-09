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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۰۲

سه فیلم اولی به بخش سودای سیمرغ فیلم فجر ۳۴ راه یافتند

سه فیلم اولی به بخش سودای سیمرغ فیلم فجر ۳۴ راه یافتند

هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر سه فیلم از بخش «نگاه نو» جشنواره را برای حضور در بخش سودای سیمرغ انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر متشکل از محمد احسانی، شهرام اسدی، فریدون جیرانی، محمد باقر قهرمانی، حسین کرمی، علیرضا شجاع نوری، رضا مقصودی با بررسی آثار بخش «نگاه نو» در نهایت پس از جلسات متعدد سه فیلم اولی را برای حضور در بخش سودای سیمرغ انتخاب کردند.

بر این اساس نام این آثار عبارتند از:

«ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی

«ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان

«من» به کارگردانی سهیل بیرقی

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن به دبیری محمد حیدری برگزار می شود.

کد مطلب 3020476

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