سه فیلم اولی به بخش سودای سیمرغ فیلم فجر ۳۴ راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر متشکل از محمد احسانی، شهرام اسدی، فریدون جیرانی، محمد باقر قهرمانی، حسین کرمی، علیرضا شجاع نوری، رضا مقصودی با بررسی آثار بخش «نگاه نو» در نهایت پس از جلسات متعدد سه فیلم اولی را برای حضور در بخش سودای سیمرغ انتخاب کردند.

بر این اساس نام این آثار عبارتند از:

«ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی

«ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان

«من» به کارگردانی سهیل بیرقی

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن به دبیری محمد حیدری برگزار می شود.