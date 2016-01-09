انتقادازعزل مقام امنیتی درآستانه انتخابات/توقع تدبیرازدولت داریم

حسین طلا رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برکناری معاون امنیتی انتظامی تهران پس از اتفاقات سفارت عربستان گفت: درباره این موضوع مسئولین استانداری اعلام می کنند که این تغییر از مدت ها قبل در دستور بوده و در چند ماه گذشته جدیت بیشتری پیدا کرده است.

وی افزود: آقای براتلو اعلام کردند که آقای استاندار از وی حمایت های بسیاری کرده است، و جا به جایی وی در پی فشارهای وزارت کشور انجام شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در اظهارنظرهای خود عنوان می کند که نقش یک مسئول امنیتی در انتخابات چیست، ادامه داد: واقعیت این است که شاید یکی از بزرگترین فتنه هایی که در دوران تاریخ بعد از انقلاب با آن مواجه شدیم در جریان انتخابات و دروغ بزرگ تقلب و با تحریک احساسات پاک مردم و سازماندهی های صورت گرفته اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: بی تدبیری در این مسائل می تواند هزینه های بالایی را به دنبال داشته باشد، ما می دانیم یک معاون امنیتی در مجموعه کار انتخابات دخالتی ندارد اما در فرآیند امنیت برگزاری انتخابات نقش موثری دارد.

طلا گفت: دشمن به انتخابات طمع می کند، وقتی رژیم صهیونیستی اعلام می کند کسانی که در فتنه ۸۸ در خیابان ها بودند سرمایه ما هستند، سرمایه های خود را به راحتی از دست نمی دهد و با دلارهایی که بارها از آن نام بردند برای رخنه در انتخابات استفاده می کنند تا یک بار دیگر بتوانند از فضای انتخابات بهره ببرند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: باید با تمام توان مراقبت کنیم تا بار دیگر با مشکلاتی که در سال ۸۸ با آن مواجه شدیم روبرو نشویم.

طلا گفت: هرکس در مجموعه استانداری ها و شوراهای تامین کار کرده است می داند که در مواردی مانند اتفاقات سفارت عربستان، باید ارزیابی دستگاه های مختلف وجود داشته باشد. در شورای تامین باید دستگاه های امنیتی نظر دهند که آیا این پیش بینی وجود داشته و دستگاه های امنیتی کوتاهی کردند یا پیش بینی در این باره صورت نگرفته است.

وی افزود: این حق مدیریتی است و ما به خودمان اجازه نمی دهیم که به تغییرات خرده بگیریم اما وقتی چنین فرآیندی اتفاق می افتد که ممکن است در برخی موارد شائبه ها و آسیب هایی را به دنبال داشته باشد طبیعی است که اظهارنظرهای خودمان را خواهیم داشت.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران ادامه داد: امروز برخی اخبار مبنی بر این است که برای مسئله سفارت برنامه ریزی شده بوده، از آنجا که مقامات امنیتی، قضایی و دادستان در این مسئله دسترسی هایی دارند ما نسبت به آن اظهارنظر نمی کنیم.

وی همچنین درباره اینکه اینچنین عزل و نصب هایی در آستانه انتخابات و در فاصله کمتر از ۵۰ روز مانده به آن سابقه داشته یا نه گفت: اینگونه سوابق پیش از این نیز وجود داشته است حتی سابقه جا به جایی وزیر کشور بین مرحله اول و دوم انتخابات را داشته ایم اما باید دید آیا اینگونه عزل و نصب ها به مصلحت بوده یا تبعات و هزینه های آن در آستانه برگزاری انتخابات بیشتر است.

طلا همچنین درباره پیگیری عزل معاون سیاسی استانداری تهران در پی اظهارات وی در شهر ری، گفت: معاون سیاسی استانداری تهران قبل از سفر رئیس جمهور به شهر ری در شورای اداری شهرستان ری اظهاراتی را مطرح کردند که مجمع نمایندگان تهران نسبت به آن حساس شد اما بعد از اینکه نوار صوتی این اظهارات از سوی منابع موثق ارسال و مورد ارزیابی قرار گرفت مشخص شد واقعیت آنگونه که در فضای مجازی از این اظهارات سخن گفته شد، نبوده است.

وی افزود: البته در شرایط فعلی که به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نزدیک هستیم اظهار نظر در خصوص چنین مسائلی ضرورتی ندارد. انتظار می رود موضوعاتی که ممکن است شائبه هایی را به دنبال داشته باشد از سوی مسئولان اجرایی گفته نشود. باید اظهارنظرها را به گونه ای انجام دهیم که به هیچ وجه آرامش و ثبات کشور در آستانه انتخابات خدشه دار نشود.